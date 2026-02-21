10 nạn nhân vụ ném mìn ở Thanh Hóa 'bị găm đầy mảnh kim khí'

10 nạn nhân vụ nổ vật liệu tự chế đêm mùng 2 Tết tại phường Nghi Sơn, Thanh Hóa, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phức tạp, cơ thể bị găm nhiều dị vật kim khí.

Những người này là nạn nhân trong vụ em rể ném mìn ám hại gia đình anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa.

8 người được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực trong tình trạng đa chấn thương phức tạp, mất máu nhiều với nhiều mảnh kim khí găm trên người. Sau khi sơ cấp cứu, hai người được phẫu thuật lấy dị vật và xử lý vết thương ở nhiều vùng cơ thể. 4 bệnh nhân được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và hai bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Hai nạn nhân khác được sơ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Các bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực. Ảnh cắt từ clip

Ngày 20/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết tình trạng các bệnh nhân khá nặng, vết thương khắp người từ đầu, mặt, hàm, tay, chân, bụng, bộ phận sinh dục và rất nhiều mảnh kim khí găm trên các bộ phận cơ thể. Sau khi được xử lý cấp cứu tạm thời ổn định, 4 bệnh nhân chuyển tuyến ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) theo nguyện vọng, Hai bệnh nhân tiếp tục điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng.

Một bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực sau khi được cấp cứu ổn định cũng xin chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Như vậy, hiện 5 nạn nhân điều trị tại bệnh viện Việt Đức, hai nằm bệnh viện tỉnh Thanh Hóa, một ở bệnh viện đa khoa Hợp Lực và hai tại bệnh viện quốc tế Hợp Lực.

Chiều 18/2, khi gia đình ông Lê Thế Hưng, 52 tuổi, ở phường Nghi Sơn đang quây quần ăn Tết tại phòng khách thì có tiếng nổ lớn. Nhiều mảnh kính vỡ, khung cửa sắt trước nhà gãy đổ, đồ đạc hư hỏng, 10 người bị thương. Cơ quan điều tra xác định Kiều Văn Thanh, 54 tuổi, em rể của chủ nhà, là nghi phạm ném mìn gây nổ sau đó được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án Giết người để tiếp tục làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án.

Lê Nga