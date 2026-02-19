Ném mìn ám hại gia đình anh vợ khiến 10 người bị thương

Thanh HóaMâu thuẫn gia đình trong dịp Tết, Kiều Văn Khanh bị nghi đã gây nổ mìn tại gia đình anh vợ khiến nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Lam Sơn

Theo cơ quan điều tra, khoảng 18h45 ngày 18/2, khi gia đình ông Lê Thế Hưng, 52 tuổi, tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, đang quây quần ăn Tết tại phòng khách thì có tiếng nổ lớn. Nhiều mảnh kính vỡ, khung cửa sắt trước nhà gãy đổ, đồ đạc hư hỏng. 10 người trong gia đình bị thương.

Cơ quan điều tra xác định Kiều Văn Thanh, 54 tuổi trú tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn, là nghi phạm ném mìn gây nổ. Thanh là em rể của chủ nhà.

Trong đêm thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (thứ hai từ phải qua), trực tiếp đến hiện trường. Ảnh: Lam Sơn

Quá trình truy tìm, lực lượng chức năng phát hiện Thanh đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực kho xăng dầu Anh Phát, thuộc tổ dân phố Bắc Hải.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án Giết người để tiếp tục làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án.

