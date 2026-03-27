10 năm 'gối đầu' trả nợ để mua 3 căn nhà

'Tôi vay tiền mua rồi cho thuê căn hộ lớn, đi ở thuê căn hộ nhỏ'.

"Nhân vật trong bài viết chơi lớn, vay 3 tỷ đồng thì tôi đoán căn hộ đó giá trị phải là 5 tỷ, mặc dù danh nghĩa ngân hàng cho vay 75-80% giá trị nhưng không bao giờ định giá mức đó. Mua nhà 5 tỷ thì phải cân đối trả nợ.

Tôi cũng mua nhưng tôi tính toán là sau ưu đãi tôi phải tất toán hết khoản vay hoặc ít nhất là 70% khoản vay. Căn đầu tôi dành hết tài chính trả nợ, căn hai tôi vừa cầm cố căn một cộng vay ưu đãi và nguồn tài chính cho thuê căn một; căn thứ ba tôi cũng áp dụng như vậy.

Tôi không ở căn đã mua mà thuê một căn khác nhỏ hơn, rẻ hơn giá tôi cho thuê. Nhờ vậy trong 10 năm nay tôi mua được 3 căn hộ. Căn thứ 3 tôi tất toán xong khi hết ưu đãi lãi suất (ưu đãi là 7,5%).

Trong thời gian ưu đãi tôi chịu đựng thắt lưng buộc bụng. Nhưng bù lại tôi có bất động sản, sau này tôi cho thuê và không lo nghĩ nữa.

Bây giờ gia đình tôi ở một căn, cho thuê hai căn ổn định. Trả hết nợ và chờ đợi lãi suất giảm tôi sẽ cân nhắc mua căn thứ tư".

Độc giả nguyen anh tuan chia sẻ kinh nghiệm vay đòn bẩy mua nhà như trên, sau bài viết Chật vật trả nợ vay mua nhà.

Trong bài viết trên, một người ở phường Bình Tân, TP HCM cho biết chưa bao giờ thấy áp lực tài chính rõ như hiện nay khi hơn 50% thu nhập mỗi tháng đều để trả khoản vay mua nhà.

Anh kể, hai năm trước có vay 3 tỷ đồng, thời hạn 20 năm, lãi suất cố định trong 24 tháng là 8%, mỗi tháng trả khoảng 28 triệu đồng, để mua căn hộ tại khu Đông. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, gia đình vẫn có khoản dư nhỏ để tích lũy.

Tuy nhiên, mọi tính toán của anh bắt đầu lệch nhịp khi khoản vay hết ưu đãi từ tháng 12 năm ngoái. Lãi suất nhanh chóng điều chỉnh lên 12%, rồi gần nhất lên đến 15% mỗi năm, kéo số tiền phải trả hàng tháng lên khoảng 45 triệu đồng.

"Có tháng, tôi trả xong tiền ngân hàng, trừ chi phí sinh hoạt thiết yếu là tài khoản gần như về 0", anh nói.

Độc giả PTN chỉ ra lý do các khoản vay từng được xem như "đòn bẩy" giúp tiếp cận nhà ở hoặc tài sản nhanh hơn, nay lại trở thành gánh nặng khi lãi suất đảo chiều tăng:

"Thật ra nếu mua căn hộ 3 tỷ, tiền vay khoảng 2 tỷ - 2.5 tỷ mức tiền lãi 8% một năm, hầu hết người mua cũng định hình sẵn là có khoản tiền 'chờ' để trả trước khoản vay hoặc có nguồn thu nhập ổn định và dòng tiền đều đặn để trả khoản vay.

Với khoản vay này thì số tiền trả hàng tháng chỉ nhỉnh hơn tiền thuê căn hộ hàng tháng. Tuy nhiên mức lãi suất hiện tại đang cao hơn bình thường gần như bóp nghẹt người vay nếu khoản tiền 'chờ' chưa về, khoản tiền 'chờ' bị hụt chân.

Giai đoạn này người vay cần cố gắng tìm thêm nguồn tiền khác để bù đắp khoản hụt đó và cân đối lại dòng tiền hàng tháng. Cố gắng qua được giai đoạn này thì lãi suất sẽ hạ nhiệt, tiền gốc cũng sẽ giảm dần. Ai mua nhà mà vay tiền thì hầu như cũng trải qua những giai đoạn thăng trầm của lãi suất và bất động sản. Chỉ cần người mua ở vững tay chèo thì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua".

Trong khi đó, độc giả nguyenthevu55 nêu quan điểm khác: "Dấn thân trong kinh doanh khác việc mua nhà gần như chạy theo tiêu chuẩn xã hội phải có nhà phải ổn định. Nếu cố vay, cuộc sống chật vật, khi áp lực lên quá cao sẽ rất mệt mỏi chả có đầu óc đâu mà làm ăn. Cuộc sống thì eo hẹp làm nô lệ cho cái nhà cả đời.

Khi có cơ hội đến cũng chả nắm bắt được vì trả nợ ngốn hết tâm trí rồi. Thà tôi đi thuê sau đó tích tiền và nghiên cứu học tập sau đó kinh doanh hoặc đầu tư còn hơn là nhăm nhăm chạy theo tiêu chuẩn xã hội, cố kiết giật gấu bá vai để mua cái nhà, sau đó làm nô lệ cho nó 15-20 năm thế là bao nhiêu cơ hội đi qua, tuổi trẻ cũng đi qua".

Độc giả Đỗ Quyển đưa lời khuyên: "Tôi làm ngân hàng nên khuyên thật chỉ nên vay dưới 50% giá trị thì mới an toàn và đảm bảo cuộc sống tốt được.

Hiện tại nhiều ngân hàng hỗ trợ tới 80% giá trị nhà, nhưng việc vay quá nhiều gần như bóp nghẹt cuộc sống của bạn, với kỳ hạn 10-20 năm không để dự báo trước việc tăng lãi như hiện tại, và nếu để nợ xấu thì ngân hàng phát mãi- cuối cùng vẫn mất nhà. Vì thế, chỉ nên vay mua nhà khi bạn có sẵn tài chính từ 50% trở lên".

Các chuyên gia nhận định lãi suất khó giảm nhanh trong ngắn hạn do áp lực từ môi trường kinh tế toàn cầu. Kịch bản khả quan là mặt bằng lãi suất đi ngang trong nửa cuối năm, trong khi tín dụng tiếp tục được phân bổ có chọn lọc, ưu tiên nhu cầu ở thực. Trong bối cảnh đó, người mua nhà được các chuyên gia khuyến nghị thận trọng với đòn bẩy tài chính. Nghĩa vụ trả nợ nên duy trì trong ngưỡng an toàn, khoảng 30% thu nhập, đồng thời dự phòng kịch bản lãi suất duy trì ở mức cao và thanh khoản thị trường kém thuận lợi. Người mua cần chủ động xây dựng phương án tài chính, kể cả khi thu nhập suy giảm, đồng thời tránh tâm lý "sợ bỏ lỡ cơ hội" để giữ kỷ luật chi tiêu. Về nguyên tắc, nên ưu tiên vốn tự có, hạn chế vay vượt khả năng kiểm soát và đảm bảo khoản trả nợ hàng tháng được cân đối từ nguồn thu nhập ổn định sau khi trừ chi phí thiết yếu. Bên cạnh thách thức, người mua ở thực vẫn có lợi thế khi thị trường xuất hiện nhiều lựa chọn hơn, nhất là ở phân khúc thứ cấp với mức giá điều chỉnh. Đây cũng là cơ hội cho những người có tài chính vững và chiến lược mua nhà thận trọng.

Hữu Nghị tổng hợp