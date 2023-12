10 mỹ nhân mặc đẹp nhất năm

Sau khi trở thành hiện tượng trong làng thời trang năm ngoái với những lần xuất hiện quảng cáo cho phim Bones and All, Taylor Russell tiếp tục thống trị làng mốt năm nay. Nhiều bộ trang phục giúp cô ghi điểm trên thảm đỏ đều do nhà thiết kế Jonathan Anderson của Loewe thực hiện.