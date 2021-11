10 món ngon nhất định phải thử khi đến Đức

Labskaus gồm thịt bò muối, hành tây, khoai tây và củ dền muối chua nghiền nhuyễn, ăn kèm dưa chuột muối, bánh mì cuộn, trứng... Bạn có thể thưởng thức labskaus khắp miền bắc, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là ở Bremen, Kiel và Hamburg.

Vào thế kỷ 18 và 19, thức ăn trên tàu chủ yếu là đồ đóng hộp, ướp muối. Do vậy, labskaus là món ăn phù hợp nhất, thường được mọi người chế biến. Ngày nay, các con tàu đi biển đã được trang bị tủ lạnh. Tuy nhiên, labskaus vẫn là món ăn phổ biến, đặc biệt dành cho những người bị say sóng do có vị chua, giúp giảm triệu chứng buồn nôn. Ảnh: Alamy