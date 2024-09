10 món ngon của nước Mỹ

Bánh mì rán

Bánh mì rán là món ăn của người Mỹ bản địa, ra đời do nhu cầu cấp thiết vào giữa những năm 1800, khi các bộ lạc buộc phải rời bỏ vùng đất của họ và đến nơi mới sinh sống (hiện là bang New Mexico). Do không có thực phẩm tươi sống, họ phải sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn do chính phủ cung cấp để tránh bị đói.

Kể từ đó, bánh mì rán gồm muối, bột nở, bột mì trở thành loại thực phẩm phổ biến, được yêu thích qua nhiều thế hệ và đôi khi bán cho du khách đến tham quan. Món ăn được coi như sự tôn vinh giữa cái cũ và mới, truyền thống và hiện đại, sự tương đồng và khác biệt. Ảnh: Food