10 món bánh mì kẹp ngon nhất thế giới

Theo đánh giá của các chuyên gia ẩm thực Mỹ, bánh mì kẹp là món ăn "giản dị và được yêu thích hàng đầu thế giới". Khám phá thế giới bánh mì kẹp (sandwich) được ví như đi du lịch khắp hành tinh.
Để giúp du khách dễ dàng lựa chọn các món bánh mì kẹp trong chuyến du lịch sắp tới, CNN đã giới thiệu danh sách 10 món bánh ngon nhất, dựa trên các tiêu chí như độ nổi tiếng, được thực khách đánh giá và chấm điểm cao, hương vị, tính truyền thống và bản sắc gắn liền với điểm đến, tính tiện lợi.
Pan Bagnat, Pháp
Nếu thực khách yêu thích món salad Niçoise, rất có thể bạn cũng sẽ thích món pan bagnat - một loại bánh mì kẹp cũng đến từ Nice, miền Nam nước Pháp. Bánh mì dùng để kẹp cho món này được làm từ bánh mì pain de campagne giòn rụm - loại bánh được ưa chuộng tại các cửa tiệm.
Bánh mì được cắt đôi, bên trong có rau sống, cá cơm, ô liu, trứng luộc thái lát, cá ngừ cắt miếng và tưới đẫm dầu ô liu, muối, tiêu. Ảnh: Provence alpes cotedazur
Bánh mì kẹp giăm bông Iberico, Tây Ban Nha
Món ăn cầm tay đơn giản này lại chứa loại giăm bông hảo hạng nhất thế giới - giăm bông Iberico cao cấp làm từ lợn được nuôi bằng quả sồi. Thịt được thái mỏng xếp chồng lên bánh mì giòn, phết hoặc rưới dầu ô liu nguyên chất và thêm cà chua tươi và một ít phô mai. Ảnh: Tripadvisor
Bánh mì, Việt Nam
Là ngôi sao của ẩm thực Việt, bánh mì ngày nay có nhiều biến tấu tùy theo vùng miền. Du khách có thể dễ dàng tìm thấy món ăn này tại các cửa tiệm hoặc xe đẩy rong trên các góc phố khắp Việt Nam.
Một số nhân của bánh mì được nhiều người yêu thích gồm pate, chả lụa, cà rốt muối chua bào sợi hoặc củ cải muối chua, rau mùi, sốt mayonnaise, thịt lợn quay. Hương vị giòn, tươi, đậm đà và vô cùng ngon miệng là nhận xét của các thực khách dành cho món ăn này. Ảnh: Nguyễn Đông
Torta ahogada, Mexico
Món bánh mì "ngập nước sốt" này là ẩm thực đường phố nổi tiếng nhất ở Guadalajara, thủ phủ của bang Jalisco, Mexico. Thịt lợn băm nhỏ được kẹp trong bánh mì giòn rụm, sau đó quết đầy nước sốt đỏ cay nồng. Ảnh: Bon Viveur
Tramezzino, Italy
Mặc dù có nguồn gốc từ thành phố Turin nhưng Venice mới là nơi nâng món ăn nhẹ phổ biến vào giờ trưa này lên tầm cao mới khi các đầu bếp nhồi đầy những miếng bánh mì trắng hình tam giác với đủ loại nhân, từ ô liu đến cá ngừ, trứng luộc lòng đào, giăm bông và nấm truffle.
Các quán bar khắp Venice đều bày ra những đĩa tramezzino vào giờ ăn trưa. Nếu muốn thưởng thức món ăn này đúng cách, du khách nên nhâm nhi chúng bên bờ kênh cùng ly rượu vang. Ảnh: A Path to lunch
Shawarma, Trung Đông
Tên gọi Shawarma bắt nguồn từ tiếng Arab có nghĩa là "quay" - nhằm miêu tả cách phần nhân thịt này được nướng trên xiên quay thẳng đứng. Trong các phiên bản lan rộng đến vùng Địa Trung Hải và châu Âu, shawarma đã được biến tấu thành gyro ở Hy Lạp hoặc doner kebab ở Đức, Thổ Nhĩ Kỳ.
Dù có nhiều biến thể của món ăn đường phố nổi tiếng này, thành phần cơ bản vẫn gồm thịt nướng tẩm gia vị (thường là gà, cừu hoặc bò) được thái mỏng từ xiên quay và kẹp trong bánh mì pita mỏng, phủ lên trên các loại rau như cà chua, hành tây và rau mùi tây, có thể thêm cả sốt tahini và tương ớt.
Muffaletta, Mỹ
Những người nhập cư Italy định cư tại khu hạ French Quarter (Phố Pháp) của bang New Orleans vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX chính là những người đã phát minh ra món bánh mì kẹp đặc trưng của New Orleans này.
Món bánh được làm từ những ổ bánh mì tròn, phủ mè của vùng Sicily với kích thước to hơn hai lòng bàn tay.
Bên trong bánh muffaletta, các lớp ô liu băm nhỏ, xúc xích Genoa, giăm bông và nhiều loại phô mai khác nhau (thường có phô mai Thụy Sĩ) hòa quyện tạo nên hương vị thơm ngon khó cưỡng, theo đánh giá từ các chuyên gia ẩm thực của CNN.
Ảnh: Grande Cheese
Chivito, Uruguay
Dù tên gọi của món bánh mì kẹp Uruguay này được dịch thành "con dê nhỏ" nhưng phần nhân lại không dùng thịt dê mà là sự kết hợp giữa thịt bò thái mỏng, giăm bông, thịt xông khói, rau diếp, sốt mayonnaise, phô mai mozzarella.
Món chivito thường được phủ thêm một quả trứng chiên để đảm bảo thực khách không ra về bụng vẫn còn đói. Ảnh: Hungary Budha
Smørrebrød, Đan Mạch
Món bánh mì kẹp hở mặt này được dịch là "bánh mì phết bơ", được biết đến như một trong những món ăn quốc dân của Đan Mạch.
Với bánh mì lúa mạch đen làm nền, bánh có phần nhân gồm cá trích cà ri hoặc ngâm chua và tôm nhỏ màu hồng, trứng luộc thái lát, thịt bò nướng tái trên một lớp bơ. Ảnh: Wbur
Spatlo, Nam Phi
Đặc biệt gắn liền với tỉnh Gauteng và Johannesburg, bánh mì kẹp spatlo của Nam Phi (thường được gọi là kota hay một phần tư) được làm từ một phần tư ổ bánh mì được khoét rỗng.
Nhân bánh được nhồi thịt cùng nhiều nguyên liệu khác như khoai tây chiên tẩm gia vị, phô mai, thịt xông khói, xúc xích polony hoặc xúc xích kiểu Nga, nước sốt atchar cay (làm từ xoài xanh) cùng một quả trứng chiên. Ảnh: Sandwich Tribunal
Anh Minh (Theo CNN)