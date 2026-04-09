10 món bánh mì kẹp ngon nhất thế giới

Theo đánh giá của các chuyên gia ẩm thực Mỹ, bánh mì kẹp là món ăn "giản dị và được yêu thích hàng đầu thế giới". Khám phá thế giới bánh mì kẹp (sandwich) được ví như đi du lịch khắp hành tinh.

Để giúp du khách dễ dàng lựa chọn các món bánh mì kẹp trong chuyến du lịch sắp tới, CNN đã giới thiệu danh sách 10 món bánh ngon nhất, dựa trên các tiêu chí như độ nổi tiếng, được thực khách đánh giá và chấm điểm cao, hương vị, tính truyền thống và bản sắc gắn liền với điểm đến, tính tiện lợi.

Pan Bagnat, Pháp

Nếu thực khách yêu thích món salad Niçoise, rất có thể bạn cũng sẽ thích món pan bagnat - một loại bánh mì kẹp cũng đến từ Nice, miền Nam nước Pháp. Bánh mì dùng để kẹp cho món này được làm từ bánh mì pain de campagne giòn rụm - loại bánh được ưa chuộng tại các cửa tiệm.

Bánh mì được cắt đôi, bên trong có rau sống, cá cơm, ô liu, trứng luộc thái lát, cá ngừ cắt miếng và tưới đẫm dầu ô liu, muối, tiêu. Ảnh: Provence alpes cotedazur