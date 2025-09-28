10 món ăn sáng tốt cho người tiểu đường

Người tiểu đường ăn trứng, khoai lang hay một nắm hạt vào buổi sáng giúp no lâu, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu.

Bữa sáng cho người tiểu đường cần ít đường bổ sung và carbohydrate tinh chế, giàu chất béo lành mạnh, chất xơ và protein. Kết hợp dinh dưỡng phù hợp có thể giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định lâu dài.

Trứng cung cấp protein hoàn chỉnh, ít đường, là lựa chọn tốt trong bữa sáng cho người tiểu đường. Chế biến trứng với dầu ôliu, dầu hạt cải để tăng thêm lượng chất béo lành mạnh, có lợi cho tim và não.

Yến mạch, nhất là dạng bột, cung cấp nhiều lợi ích cho người tiểu đường. Nó chứa hàm lượng chất xơ hòa tan beta-glucan cao, hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu, cải thiện độ nhạy insulin đồng thời giảm cholesterol. Yến mạch cũng có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn so với các loại ngũ cốc khác.

Khoai lang có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn khoai tây. Vitamin, chất xơ, chất chống oxy hóa trong khoai lang tốt cho sức khỏe tổng thể. Người bệnh tiểu đường có thể ăn khoai lang trong bữa sáng, bữa phụ để thỏa cơn đói mà không làm tăng lượng đường trong máu.

Táo có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ, lượng đường tự nhiên ít. Chất xơ là loại carbohydrate (carbs) không tiêu hóa được, tốt cho sức khỏe đường ruột. Giống như protein, chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa, góp phần kiểm soát lượng đường trong máu. Chất dinh dưỡng này còn thúc đẩy cảm giác no, từ đó quản lý cân nặng tốt hơn. Ăn một quả táo cùng thức ăn chứa protein, carbs khác có thể duy trì đường huyết ổn định trong ngày.

Gạo lứt có hàm lượng carbohydrate cao nhưng lại chứa chất xơ cùng các chất dinh dưỡng quan trọng khác làm tăng độ nhạy insulin. Khi ăn gạo lứt ở mức độ vừa phải, kết hợp với các nguồn protein như ức gà, trứng, thịt nạc cũng có lợi cho người bệnh tiểu đường.

Bánh mì nguyên cám chứa carbs, cung cấp năng lượng, chất xơ giúp no bụng. Nó cũng có nhiều chất dinh dưỡng, ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Ăn hai mẩu bánh mì và uống cà phê nguyên chất vào bữa sáng có thể giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường.

Giá đỗ giàu chất xơ và protein, có lợi cho bữa sáng của người tiểu đường, huyết áp cao. Ăn giá đỗ khi bụng đói góp phần ổn định lượng đường trong máu đồng thời cung cấp năng lượng. Ưu tiên chọn giá đỗ sạch, không bị nhiễm hóa chất. Thêm giá đỗ vào salad để tăng thêm độ giòn và giá trị dinh dưỡng.

Ăn một nắm các loại hạt vào bữa sáng có thể duy trì lượng đường trong máu ổn định. Hạt chia, hạt lanh, bí ngô, hướng dương, hạnh nhân, vừng rất giàu chất xơ cùng các chất dinh dưỡng thiết yếu. Chúng không chỉ giúp cải thiện độ nhạy insulin mà còn giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường. Hạnh nhân cũng chứa chất béo lành mạnh và chất xơ, giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Nước ấm pha nước cốt chanh hỗ trợ giải độc cơ thể. Chanh giàu vitamin C có tác dụng hạ huyết áp, cải thiện lượng đường trong máu. Thói quen đơn giản này còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng miễn dịch tổng thể. Người mắc bệnh dạ dày nên ăn sáng trước khi dùng đồ uống này.

Uống nước quế khi bụng đói có thể tăng độ nhạy insulin, giảm lượng đường trong máu. Kali trong quế tham gia trung hòa tác dụng của natri lên huyết áp, kiểm soát nhịp tim. Đặc tính chống viêm của nó cũng hỗ trợ sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Bảo Bảo