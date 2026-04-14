10 món ăn dở nhất thế giới

Theo cập nhật cuối tháng 3 của TasteAtlas, danh sách 10 món bị đánh giá tệ nhất thế giới năm 2026 được tổng hợp từ hơn 483.000 lượt chấm điểm hợp lệ, với mức điểm trung bình dưới 2/5.
Đại diện TasteAtlas cho biết bảng xếp hạng không nhằm đưa ra kết luận cuối cùng về ẩm thực toàn cầu, mà hướng đến việc tôn vinh đặc sản địa phương, khơi gợi niềm tự hào văn hóa và thúc đẩy khám phá những món ăn mới.
Volcano pizza, Thụy Điển
Volcano pizza là món ăn của Thụy Điển, do đầu bếp Halmat Givra sáng tạo tại nhà hàng Nya Gul & Bla.
Món gây ấn tượng với hình dáng "núi lửa", gồm vòng bánh lớn phủ đầy phô mai, giăm bông, salami, thịt xông khói và thăn bò. Ở trung tâm là khoai tây chiên và salad ăn kèm sốt.
Với nhiều hương vị kết hợp, volcano pizza thường được lựa chọn cho các nhóm đông người, đáp ứng đa dạng khẩu vị trong cùng một món ăn. Ảnh: Kenny
Đầu cừu, Iceland
Svið là món ăn độc đáo của Iceland, bao gồm đầu cừu bổ đôi và nấu chín. Đầu cừu sau đó được nướng trên lửa (để loại bỏ lông) rồi ăn. Món ăn này thường được dùng kèm với củ cải nghiền, khoai tây nghiền, đặc biệt là trong lễ hội giữa mùa đông truyền thống của Iceland. Mặc dù svið nổi tiếng nhưng nhiều người có thể thấy kỳ lạ khi phải nhìn thẳng vào mắt con vật trong đĩa thức ăn của mình. Ảnh: Reykia
Thorramatur, Iceland
Thorramatur là tập hợp các món ăn truyền thống của Iceland, thường được thưởng thức trong tháng Þorri (từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2). Thực đơn gồm các món cá và thịt chế biến theo phương pháp cổ truyền, cắt nhỏ, dùng kèm bánh mì lúa mạch đen và bơ trong các bữa tiệc buffet.
Những món tiêu biểu có thể kể đến như cá mập lên men, thịt cừu hun khói, đầu cừu hay xúc xích huyết, thường ăn cùng rượu. Ảnh: CC BY -SA
Bánh huyết, Thụy Điển
Bánh kếp huyết (blood pancakes) là món ăn phổ biến tại Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy. Món được chế biến từ hỗn hợp bột bánh kếp truyền thống, nhưng bổ sung thêm huyết động vật.
Bánh có thể được làm mỏng như crêpe hoặc dày, dai hơn, với đặc trưng là màu nâu sẫm. Khi chế biến, người ta thường thêm hành và gia vị, sau đó ăn kèm với quả việt quất đỏ (lingonberry) tươi hoặc mứt lingonberry.
Tại Phần Lan và Thụy Điển, loại bánh này còn được bán sẵn như một sản phẩm chế biến tiện lợi. Ảnh: Jocelynmcbride
Cá hồi Navarra, Tây Ban Nha
Cá hồi Navarra là món ăn truyền thống từ vùng Navarre, nguyên liệu chính gồm cá hồi, giăm bông serrano, bột mì, chanh, rau mùi tây, dầu ô liu và muối. Cá hồi được ướp muối, lăn qua bột mì và chiên trong dầu ô liu cho đến khi vàng giòn và chín tới. Sau đó, cá được người nấu nhồi với những miếng giăm bông serrano đã xào và vắt nước chanh lên trên. Ảnh: Pinano Restaurant
Milcao, Chile
Milcao là món ăn truyền thống có nguồn gốc từ quần đảo Chiloé Archipelago (Chile). Món được làm từ khoai tây bào, khoai tây nghiền, kết hợp với mỡ heo và gia vị, tạo thành dạng bánh khoai.
Theo truyền thống, milcao phải sử dụng khoai tây bản địa của vùng Chiloé. Những chiếc bánh này là thành phần quan trọng trong các món đặc trưng như reitimiento và curanto. Hiện milcao có nhiều biến tấu như chiên, nướng, hấp, luộc, làm ngọt hoặc thêm tóp mỡ. Ảnh: Lapinio
Blodpalt, Thụy Điển
Blodpalt gắn liền với các vùng phía bắc của Thụy Điển và Lapland của Phần Lan. Đây là loại bánh bao màu nâu sẫm, được làm từ bột lúa mạch đen hoặc lúa mạch và tiết động vật. Theo truyền thống, bánh được làm từ tiết tuần lộc, hiện món ăn với nhiều biến thể, sử dụng tiết của nhiều loại động vật, các loại gia vị khác nhau. Ảnh: Renberg
Kugel Yerushalmi, Israel
Kugel Yerushalmi là món hầm làm từ mì, nổi tiếng với màu sắc đậm, kết cấu đặc và hương vị kết hợp giữa vị ngọt và vị tiêu cay nồng. Việc sử dụng đường caramel và tiêu đen đã trở thành đặc trưng của món ăn, tạo nên sự khác biệt so với các món hầm mì khác có thành phần từ sữa hoặc hương vị nhẹ hơn. Ảnh: Nancooks
Lươn đông lạnh, Anh
Lươn đông lạnh là món ăn đường phố truyền thống của người Cockney, có từ thế kỷ 18. Ban đầu, đây là một cách rẻ và dễ để làm một món ăn với nguồn lươn bản địa dồi dào ở sông Thames.
Món có kết cấu mềm, vị nhẹ, hơi mặn, đôi khi được so sánh với cá trích ngâm nhưng ít mùi tanh hơn. Món lươn thường ăn kèm tiêu trắng và giấm, có thể dùng nóng hoặc lạnh, trong đó giấm ớt để tăng hương vị. Ảnh: Gigazine
Chapalele, Chile
Chapalele là loại bánh mì truyền thống của Chile, làm từ hai nguyên liệu chính là khoai tây và bột mì, có nguồn gốc từ Chiloé Island.
Theo cách chế biến truyền thống, bánh được hấp trong curanto - hố đất dùng để nấu ăn. Hiện chapalele có nhiều biến tấu như chiên, áp chảo hoặc nướng. Khi chín, bánh có thể ăn riêng như món ăn nhẹ hoặc dùng kèm các món hầm và thịt. Ảnh: Christian
TasteAtlas là nền tảng trực tuyến chuyên về ẩm thực, tập trung vào việc khám phá, xếp hạng và quảng bá các món ăn truyền thống, nguyên liệu và nhà hàng địa phương trên toàn thế giới. Được thành lập tại Zagreb, Croatia, TasteAtlas hoạt động như một bản đồ ẩm thực kỹ thuật số, cung cấp thông tin chi tiết về các món ăn, công thức nấu ăn, và câu chuyện văn hóa đằng sau chúng.
Tuấn Anh (Theo TasteAtlas)