10 mẫu xe điện đắt nhất 2021

Top 10 gồm 5 xe Đức và nửa còn lại của Mỹ, với chiếc đắt nhất là Porsche Taycan Turbo S giá 185.000 USD.

Xe điện đang chiếm tỷ lệ ngày càng lớn hơn trong ngành công nghiệp ôtô. Chuỗi cung ứng thu hẹp, sản xuất linh kiện tại chỗ, và công nghệ pin tiên tiến là những yếu tố quan trọng giúp các nhà sản xuất giảm chi phí xe điện. Khách hàng có thể sớm được lựa chọn những mẫu xe giá chưa tới 30.000 USD. Nhưng vẫn có nhiều người sẵn sàng chi khoản tiền lớn để mua các sản phẩm cao cấp trong phân khúc.

Pin là thứ chủ yếu khiến giá xe điện đắt đỏ. Ngoài ra, những yếu tố như chuỗi cung ứng, dây chuyền lắp ráp, quá trình nghiên cứu và phát triển cũng đóng vai trò khiến giá đề xuất luôn cao hơn xe dùng động cơ đốt trong.

10. Audi e-tron GT - 99.900 USD (bán từ hè 2021)

Ảnh: Audi

e-tron GT phát triển dựa trên nền tảng hiệu suất cao J1 Performance của tập đoàn Volkswagen do Porsche thiết kế, chia sẻ từ người anh em Taycan. Audi tập trung nhấn mạnh vào hai yếu tố của e-tron GT là sự sang trọng và trải nghiệm lái thể thao.

Hai động cơ điện trên mỗi trục và hộp số hai tốc độ gắn trục sau, kèm gói pin lithium-ion 93,4 kWh. Động cơ kết hợp với kiến trúc điện 800V của Audi cho phép sạc lại nhanh hơn - công suất sạc từ 5-80% chỉ trong 23 phút.

e-tron GT bản tiêu chuẩn công suất 469 mã lực, mô-men xoắn cực đại 630 Nm. Tương tự như mẫu crossover e-tron, e-tron GT có chức năng overboost cho phép tăng tạm thời công suất lên lần lượt là 522 và 637 mã lực.

9. Porsche Taycan 4S - 103.800 USD (đã bán)

Ảnh: Porsche

Taycan 4S cung cấp sức mạnh 522 mã lực với overboost nhưng khách hàng có thể tùy chọn gói Performance Battery Plus tăng công suất lên 563 mã lực. Ít hơn 100 mã lực so với bản Taycan Turbo và ít hơn 187 mã lực so với bản Turbo S.

Xe trang bị tiêu chuẩn với bộ pin 79,2 kWh cho phép xe di chuyển 405 km với một lần sạc. Tuy nhiên với gói Performance Battery Plus sẽ là bộ pin 93,4 kWh cho phép hoạt động trong phạm vi 462 km, theo kết quả thử nghiệm của nhà sản xuất.

Công suất sạc tối đa 225 kW với pin tiêu chuẩn và 270 kW với gói pin Performance Battery Plus. Cả hai đều tăng tốc 0-100 km/h trong 4 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Hai động cơ điện trên mỗi trục, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh và hộp số hai tốc độ gắn phía sau.

8. Tesla Model X Plaid - 118.500 USD (bán từ tháng 4)

Ảnh: Tesla

Theo Tesla, hệ thống động lực của X Plaid chia sẻ với Model 3 và Model Y. Những nâng cấp khác là pin lithium-ion 12V và máy bơm nhiệt.

Xe trang bị 3 động cơ điện cho công suất 1.020 mã lực. Dẫn động 4 bánh. Tăng tốc 0-97 km/h sau 2,5 giây và tốc độ tối đa 262 km/h. Xe chạy được 547 km mỗi lần sạc.

7. Tesla Model S Plaid - 118.500 USD (bán từ tháng 3)

Ảnh: Tesla

Thiết lập hệ thống động lực của Model S Plaid cũng giống Model X Plaid, với ba động cơ điện cho công suất 1.020 mã lực. Thời gian tăng tốc 0-97 km/h sau khoảng 2 giây. Tốc độ tối đa 321 km/h. Xe chạy được 627 km mỗi lần sạc, theo thử nghiệm của hãng.

6. Tesla Model S Plaid+ - 138.500 USD (bán từ cuối năm)

Ảnh: Tesla

So với Model S Plaid, bản Plaid + có thể tăng tốc từ 0-96 km/h dưới 2 giây. Ngoài ra, những gì còn lại đều giống nhau.

5. Lucid Air Grand Touring - 139.000 USD (bán từ mùa hè)

Ảnh: Lucid

Mẫu sedan chạy điện có ngoại hình thể thao, công nghệ hiện đại, nhiều phiên bản tùy chọn. Bản Grand Touring (GT) sử dụng hai động cơ điện, dẫn động 4 bánh, công suất 800 mã lực.

Gói pin 113 kWh. Xe chạy được 660 km mỗi lần sạc. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h sau 3,2 giây. Tốc độ tối đa 270 km/h.

4. Audi RS e-tron GT - 139.900 USD (bán từ mùa hè)

Ảnh: Audi

RS e-tron GT là bản hiệu suất cao của e-tron GT, thiết lập giống nhau nhưng bản RS có công suất 590 mã lực, mô-men xoắn cực đại 830 Nm và tăng tốc chỉ mất 3,1 giây với tốc độ tối đa 249 km/h.

Hệ thống lái bốn bánh trang bị tiêu chuẩn trên bản RS trong khi bản tiêu chuẩn là dạng tuỳ chọn.

3. Porsche Taycan Turbo - 150.900 USD (đã bán)

Ảnh: Porsche

Turbo là phiên bản tầm trung của Taycan, lắp pin 93,4 kWh cho công suất 671 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây, giới hạn tốc độ 260 km/h. Tầm di chuyển mỗi lần sạc đầy pin 499 km.

Hệ thống điện 800 V thay vì 400 V như những mẫu xe điện khác. Khả năng sạc SoC mất chưa đến 23 phút từ mức 5% đến 80% dung lượng pin trong điều kiện lý tưởng. Công suất sạc tối đa 270 kWh.

2. Lucid Air Dream Edition - 169.000 USD (bán từ mùa xuân)

Ảnh: Lucid

Phiên bản Dream dùng gói pin 113 kWh với hai động cơ điện cho công suất 1.080 mã lực, thời gian tăng tốc 0-97 km/h sau 2,5 giây, tốc độ tối đa 270 km/h. Xe chạy được 809 km mỗi lần sạc.

1. Porsche Taycan Turbo S - 185.000 USD (đã bán)

Ảnh: Porsche

Phiên bản cao cấp nhất Taycan Turbo S với pin tương tự bản Turbo, công suất 751 mã lực, sức kéo 1.050 Nm. Kết hợp chức năng OverBoost, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,6 giây, tương đương nhiều siêu xe của Lamborghini, Ferrari. Tốc độ giới hạn điện tử 260 km/h. Khả năng di chuyển 413 km khi đầy pin.

Mỹ Anh (theo Electrek)