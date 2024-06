10 khu nghỉ dưỡng biển đảo tốt nhất Việt Nam 2024

Cách Hội An gần 8 km, Four Seasons Resort The Nam Hai là cái tên cuối trong top 10.

Hoạt động từ năm 2006, đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp của Hội An, với 100 biệt thự và 8 phòng spa riêng biệt đều được thiết kế theo phong cách truyền thống Việt Nam. Resort được xây dựng trên mảnh đất vốn là làng chài, với những ngôi miếu cổ vẫn được bảo tồn và gìn giữ đến tận ngày nay.

Giá phòng từ 20 triệu đồng.