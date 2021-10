10 khu đô thị dọc Metro số 1 trong tương lai

TP HCMDọc tuyến x​a lộ Hà Nội dự kiến phát triển các khu đô thị mới với mật độ dân cư đông, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Nội dung nêu trong Dự thảo quy chế quản lý kiến trúc đô thị TP HCM do Sở Quy hoạch Kiến trúc trình UBND thành phố và đang lấy ý kiến rộng rãi việc phát triển 10 khu đô thị chạy dọc tuyến Metro số 1. Theo đó, khu vực đô thị dọc đường cao tốc đô thị (cấp 1) có chức năng giao thông đối ngoại, kết nối TP HCM với các đô thị phía Đông Bắc trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trục giao thông công cộng Metro số 1.

Xa lộ Hà Nội dọc tuyến Metro số 1 dự kiến sẽ phát triển nhiều khu đô thị trong tương lai. Ảnh: Như Quỳnh

Theo thiết kế, có 9 khu đô thị nằm xung quanh các nhà ga Metro số 1, thuộc TP Thủ Đức, gồm: Khu A – Thảo Điền (phường Thảo Điền) rộng hơn 37 ha, dân số 12.700 người, tầng cao tối đa 35.

Khu B – An Phú (phường An Phú), rộng hơn 71 ha, dân số 22.200 người, tầng cao tối đa 40. Khu C – Rạch Chiếc (phường An Phú) diện tích 33 ha, dân số 3.500 người, tầng cao tối đa 26.

Khu D – Phước Long (phường Trường Thọ), rộng 127 ha, dân số 24.900 người, tầng cao tối đa 45. Khu E - Bình Thái (phường Trường Thọ), diện tích 82 ha, dân số 2.500 người, tầng cao tối đa 26.

Khu F – Thủ Đức (phường Bình Thọ), rộng 38 ha, dân số 6.000 người, tâng cao tối đa 20. Khu H – Công nghệ cao (phường Linh Trung), diện tích 42 ha, dân số 5.600 người , tầng cao tối đa 25.

Khu K – Suối Tiên (phường Tân Phú), diện tích 40 ha, dân số gần 900 người, chiều cao tối đa 15. Khu L – Bến xe miền Đông mới (phường Long Bình), diện tích 37 ha, dân số 3.500 người, tầng cao tối đa 15.

Các khu đô thị này được quy hoạch với mục tiêu khuyến khích phát triển các công trình đa chức năng, khu nhà ở cao tầng xung quanh ga trong bán kính 200-400 m. Khu vực quảng trường các nhà ga được quy hoạch phát triển các tuyến phố đi bộ, bãi xe, công viên... phục vụ người dân.

Riêng Khu K – Suối Tiên và khu L – Bến xe miền Đông mới sẽ giữ lại khu vực dân cư hiện hữu, phát triển cây xanh, công viên trong khu vực. Khu C – Rạch Chiếc dự kiến xây dựng cầu Rạch Chiếc nối bán đảo Thanh Đa và cầu đi bộ nối với dự án khu thể dục thể thao Rạch Chiếc. Khu F – Thủ Đức định hướng phát triển khu biệt thự Làng Đại học Thủ Đức.

Khu đô thị duy nhất bên ngoài ga Metro số 1 là khu G – Nhà máy nước Thủ Đức (phường Hiệp Phú) diện tích hơn 32 ha, dân số 4.700 người, sẽ được quy hoạch để cải tạo bộ mặt các lô nhà phố bằng quy định về tầng cao, khoảng lùi, biển quảng cáo. Tầng cao tối đa 20.

Phối cảnh khu D - Phước Long với nhiều tòa nhà cao tầng. Ảnh: Sở Quy hoạch Kiến trúc TP HCM

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc, dọc tuyến Metro số 1 quỹ đất lớn nên có thể phát triển thành các trung tâm dịch vụ đa chức năng và chuyên ngành. Khu vực này còn có một số cảnh quan thiên nhiên, công trình văn hóa lịch sử quan trọng cần được bảo tồn và phát huy. Mục tiêu việc phát triển 10 khu đô thị dọc Metro số 1 nhằm cải thiện không gian, cảnh quan theo hướng hiện đại, văn minh, phát huy các di sản văn hóa, hài hòa với cảnh quan xunh quanh.

Là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở TP HCM, Metro Số 1 tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Toàn tuyến dài 20 km từ Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (TP Thủ Đức), gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Dự án được phê duyệt năm 2007 nhưng sau nhiều lần điều chỉnh vốn đến năm 2012 mới khởi công. Toàn dự án đã đạt 87,5% khối lượng và sẽ tăng lên 91% vào cuối năm nay. Ảnh hưởng Covid-19, tuyến dự kiến hoàn thành cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024.

Hà An