10 khách sạn Việt vào danh sách tốt nhất thế giới 2025

Nằm bên bãi biển Hà My, Quảng Nam, Four Seasons The Nam Hai được xây dựng dựa trên cảm hứng từ văn hóa địa phương, nằm gần các di sản được UNESCO công nhận như phố cổ Hội An, cố đô Huế và Thánh địa Mỹ Sơn. Giá phòng từ hơn 21.000.000 đồng.