10 khách sạn tốt nhất Việt Nam 2024

Giải thưởng Best of the Best Hotels 2024 (Khách sạn tốt nhất) do Tripadvisor công bố nhằm gợi ý cho du khách các cơ sở lưu trú uy tín trên thế giới trong chuyến du lịch sắp tới. Top "25 khách sạn tốt nhất Việt Nam 2024" là một trong những hạng mục mới nhất được công bố. Trong top 10, Đà Nẵng và Hà Nội đều có 4 khách sạn được chọn, tiếp đến là Quảng Nam và Phú Quốc.

Đứng ở vị trí số 1 là La Siesta Hoi An Resort & Spa, đại diện đến từ Quảng Nam. Khu nghỉ được miêu tả là "một địa điểm đáng yêu cùng khu vườn rợp bóng cây", các phòng được thiết kế tỉ mỉ. Sự sang trọng, những trải nghiệm đáng nhớ, dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt và kiến trúc thời Đông Dương là những điểm nhấn được du khách nhớ về cơ sở lưu trú này. Giá phòng từ 2.000.000 đồng.