10 khách sạn năm sao tốt nhất Việt Nam 2025

Giải thưởng Khách sạn 5 sao tốt nhất được Cục Du lịch Quốc gia trao cho 10 đơn vị trong chương trình Giải thưởng du lịch Việt Nam 2025 tổ chức ngày 27/9. Kết quả xét chọn được tiến hành công khai, với sự tham gia của hội đồng gồm 11 thành viên đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch. Các tiêu chí gồm có chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, thân thiện môi trường, giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam, áp dụng công nghệ...

Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Nằm trên phố Ngô Quyền, Hà Nội, Sofitel Legend Metropole Hanoi là khách sạn lâu đời nhất thủ đô, được xây dựng năm 1901. Khách sạn có hai tòa nhà là Heritage Wing (góc phố Ngô Quyền - Lê Phụng Hiểu) và Opera Wing (phố Lý Thái Tổ), với tổng cộng 364 phòng. Đây là nơi từng đón nhiều người nổi tiếng thế giới, gồm các nguyên thủ quốc gia, thành viên hoàng gia, diễn viên, nhà văn, nhạc sĩ, giới doanh nhân. Ảnh: Giang Huy