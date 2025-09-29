10 khách sạn năm sao tốt nhất Việt Nam 2025

Giải thưởng Khách sạn 5 sao tốt nhất được Cục Du lịch Quốc gia trao cho 10 đơn vị trong chương trình Giải thưởng du lịch Việt Nam 2025 tổ chức ngày 27/9. Kết quả xét chọn được tiến hành công khai, với sự tham gia của hội đồng gồm 11 thành viên đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch. Các tiêu chí gồm có chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, thân thiện môi trường, giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam, áp dụng công nghệ...
Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội
Nằm trên phố Ngô Quyền, Hà Nội, Sofitel Legend Metropole Hanoi là khách sạn lâu đời nhất thủ đô, được xây dựng năm 1901. Khách sạn có hai tòa nhà là Heritage Wing (góc phố Ngô Quyền - Lê Phụng Hiểu) và Opera Wing (phố Lý Thái Tổ), với tổng cộng 364 phòng. Đây là nơi từng đón nhiều người nổi tiếng thế giới, gồm các nguyên thủ quốc gia, thành viên hoàng gia, diễn viên, nhà văn, nhạc sĩ, giới doanh nhân. Ảnh: Giang Huy
Khu nghỉ dưỡng InterContinental Sun Peninsula (Đà Nẵng)
InterContinental Sun Peninsula là khu nghỉ dưỡng ở bán đảo Sơn Trà, do kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Bill Bensley thiết kế. Resort, với 189 phòng, lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Việt Nam với các yếu tố kiến trúc chùa chiền và làng quê truyền thống, kết hợp thiên nhiên.
Khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô (Huế)
Nằm dưới chân đèo Hải Vân, khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô bao gồm hai resort Banyan Tree Lăng Cô và Angsana Lăng Cô có tổng cộng hơn 300 phòng nghỉ với thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc Huế cổ kính nhưng mang phong cách hiện đại. Hơn 100 biệt thự có bể bơi riêng nằm trên đồi, không gian rộng rãi, view biển. Tại đây còn có sân golf 18 lỗ do huyền thoại Nick Faldo thiết kế, được bình chọn là một trong 10 sân golf tốt nhất Việt Nam.
Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay (Khánh Hòa)
Six Senses Ninh Vân Bay nằm trên bán đảo thuộc xã Ninh Hòa. Khu nghỉ nằm giữa vịnh Ninh Vân, bao quanh bởi núi non, bãi biển riêng dài 1 km cát trắng và nước biển trong xanh. 62 villa có hồ bơi riêng. Mỗi villa được thiết kế theo phong cách Việt Nam truyền thống, sử dụng vật liệu địa phương thân thiện môi trường. Du khách chỉ có thể đến khu nghỉ bằng đường biển. Các hoạt động gồm có lặn snorkeling, scuba diving, chèo thuyền, lướt ván gió, hiking, đạp xe khám phá rừng, ngắm voọc quý hiếm.
Khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort The Nam Hai (Đà Nẵng)
Four Seasons Resort The Nam Hai nằm bên bãi biển Hà My, cách phố cổ Hội An khoảng 10 phút di chuyển bằng ôtô. Resort có 100 villa sang trọng (1 đến 5 phòng ngủ), bể bơi riêng, được thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà vườn truyền thống miền Trung, kết hợp phong thủy và các yếu tố hiện đại, mang đến sự hòa quyện giữa di sản văn hóa, thiên nhiên và tiện nghi.
Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Hạ Long (Quảng Ninh)
Vinpearl Hạ Long nằm trên đảo Rều biệt lập giữa vịnh Hạ Long, với 3 bãi biển riêng, thuộc phường Bãi Cháy. Resort có 384 phòng, suite và villa, được xây dựng hoàn toàn trên mặt biển. Du khách phải tiếp cận resort bằng tàu. Từ đây, có các tour tham quan vịnh Hạ Long, đảo Tuần Châu và nhiều điểm đến khác của Hạ Long.
Khách sạn Caravelle Saigon
Khách sạn Caravelle được coi là một biểu tượng lịch sử và sang trọng của TP HCM. Khai trương năm 1959, đây là một trong những khách sạn hiện đại nhất thời bấy giờ, cao 10 tầng, nay đã được mở rộng với khối nhà 24 tầng, hơn 250 phòng. Nơi này từng đón tiếp nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà báo John Pilger, nhiếp ảnh gia Catherine Karnow, các nhà làm phim Hollywood (phim Người Mỹ trầm lặng).
Khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Resort & Convention Center (Đà Nẵng)
Sheraton Grand Danang thuộc hệ thống Marriott, nằm ở Non Nước, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, theo Forbes. Resort được thiết kế giữa kiến trúc hiện đại và thiên nhiên, có bể bơi vô cực dài 250 m. Với hơn 170 phòng và nhiều ballroom, đây là điểm đến cho kỳ nghỉ gia đình, cặp đôi và là địa điểm tổ chức các sự kiện lớn.
Khách sạn Dalat Palace (Lâm Đồng)
Dalat Palace là biểu tượng di sản của Đà Lạt, mở cửa từ năm 1922, tên gọi ban đầu là Langbian Palace. Đây là một trong những khách sạn lâu đời nhất Việt Nam, từng phục vụ giới thượng lưu Sài Gòn thời Pháp thuộc. Với kiến trúc Pháp theo trường phái Victoria và Art Deco, khách sạn được công nhận là di sản kiến trúc, kết hợp hài hòa giữa phong cách châu Âu và Việt Nam. Dalat Palace có 73 phòng, bao quanh bởi vườn hoa, thảm cỏ và rừng thông, mang đến không gian yên bình giữa lòng "thành phố ngàn hoa".
Khu nghỉ dưỡng Angsana và Dhawa Hồ Tràm (TP HCM)
Angsana Ho Tram và Dhawa Ho Tram là hai khu nghỉ dưỡng nằm liền kề trên bãi biển Hồ Tràm thuộc xã Xuyên Mộc, bao quanh bởi rừng nhiệt đới và bãi biển trải dài. Angsana Ho Tram có thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên bản địa, tập trung vào sự thư giãn và trải nghiệm, với 104 phòng, phù hợp gia đình hoặc hội nhóm. Trong khi đó, Dhawa mang phong cách hiện đại, sôi động, hướng đến du khách trẻ tuổi và gia đình năng động, với 161 phòng.
Tâm Anh
Ảnh: Khách sạn