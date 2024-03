Phòng 170 triệu đồng trong khách sạn lâu đời nhất Hà Nội

Phòng Somerset Maugham nằm ở tầng 1, đặt theo tên vị khách lưu trú tại khách sạn năm 1923 để viết một phần của "The Gentleman in the Parlour". Rèm và vải bọc ghế cùng những tác phẩm nghệ thuật đương đại vừa là điểm nhấn đầy màu sắc, vừa tạo ra không gian sáng và thoáng đãng cho tất cả các gian phòng.

Điểm đặc biệt của căn phòng là có một khu vườn riêng với tầm nhìn về hướng Bamboo bar và bể bơi của khách sạn.