10 điều nên làm ngay khi Hà Nội vào thu

Thưởng thức chả rươi trên phố cổ Hà Nội

Rươi là loài nhuyễn thể, sống ở đất pha cát vùng nước lợ, giáp cửa biển các tỉnh miền Bắc. Rươi sau khi chế biến được coi là một trong những món ăn đặc sản. Rươi sinh trưởng nhiều ở Hải Phòng (Hải Dương cũ), Nghệ An, nhưng món chả rươi lại nổi tiếng ở Hà Nội, đặc biệt vào mùa thu. Người Hà Nội ăn chả rươi với bún, kèm dưa góp, rau sống, chấm với nước mắm chua ngọt. Ảnh: Xuân Phương

