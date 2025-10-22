10 điều nên làm ngay khi Hà Nội vào thu

Mua một bó hoa cúc họa mi
Cúc họa mi còn gọi là cúc báo đông, chỉ nở một mùa duy nhất trong năm. Hoa bắt đầu rộ khi có những cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên, thường kéo dài khoảng một tháng từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11 hằng năm. Cúc họa mi được trồng xen những luống hoa đào ở các vườn hoa ở Nhật Tân, Tây Tựu... bán trực tiếp tại vườn hoặc trên những gánh xe hoa dạo khắp phố. Mua một bó cúc họa mi, cắm trên bàn khách, bàn làm việc, bạn sẽ thấy không khí mùa thu tràn ngập. Ảnh: Giang Trịnh
Mua các thức quà mùa thu
Cốm là thức quà tượng trưng cho Hà Nội mùa thu. Cốm được làm từ lúa nếp non, thu hoạch khi hạt lúa còn mềm, trải qua các công đoạn chính là rang, giã và sàng sảy để tách vỏ và tạp chất. Cốm sau đó được gói trong lá sen hoặc lá chuối để giữ độ mềm và hương thơm tự nhiên. Cốm ăn ngon và đúng điệu là với chuối tiêu chín. Ngoài ra, mùa thu Hà Nội không thể thiếu sấu chín dầm muối ớt, hồng chín đỏ hoặc hồng ngâm. Ảnh: Vũ Minh Quân
Dạo phố buổi tối bằng xe máy, ngửi hương hoa sữa
Hãy cất chiếc ôtô vẫn đi hàng ngày, lấy xe máy dạo phố buổi tối, bạn sẽ có một trải nghiệm "rất thơ" ở Hà Nội mùa thu. Hoa sữa trên phố thơm thoang thoảng, ngọt ngào, không có cảm giác "gắt" như khi ở gần quá lâu. Ánh đèn đường mờ ảo, những cơn gió mùa nhẹ và hương thơm đặc trưng của mùa thu Hà Nội tạo nên một bức tranh vừa lãng mạn vừa hoài niệm. Ảnh: Giang Trịnh
Nghe những bản nhạc về Hà Nội mùa thu
Hà Nội mùa thu, Mùa thu cho em, Phố không mùa, Hà Nội của tôi, Hà Nội đêm trở gió, Đâu phải bởi mùa thu... là những bài hát lãng mạn về Hà Nội được nhiều người yêu thích. Khi Hà Nội có những cơn gió lạnh đầu mùa, hãy tìm đến các show ca nhạc, hay một phòng trà ấm cúng thưởng thức những bài hát này, để cảm nhận được sự thay đổi của trời đất và sự phấn chấn trong lòng. Bạn cũng có thể rủ bạn bè đến một quán karaoke hát những bài về mùa thu Hà Nội. Video: Linh Hương
Thưởng thức chả rươi trên phố cổ Hà Nội
Rươi là loài nhuyễn thể, sống ở đất pha cát vùng nước lợ, giáp cửa biển các tỉnh miền Bắc. Rươi sau khi chế biến được coi là một trong những món ăn đặc sản. Rươi sinh trưởng nhiều ở Hải Phòng (Hải Dương cũ), Nghệ An, nhưng món chả rươi lại nổi tiếng ở Hà Nội, đặc biệt vào mùa thu. Người Hà Nội ăn chả rươi với bún, kèm dưa góp, rau sống, chấm với nước mắm chua ngọt. Ảnh: Xuân Phương
Ăn sáng và cà phê vỉa hè
Thưởng thức bữa sáng với một bát phở hay bún ở quán quen rồi ngồi uống cà phê ở vỉa hè là một nét văn hóa của người Hà Nội. Trong tiết trời mát mẻ, không khí trong lành, nắng nhẹ, một ly cà phê nâu đá vỉa hè sẽ khiến cuộc sống bớt tất bật. Văn hóa cà phê Hà Nội là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Người Hà Nội thưởng thức cà phê không chỉ để uống, mà còn để trò chuyện, ngắm phố phường hay trầm tư. Ảnh: Phạm Cường
Chụp ảnh ở các địa điểm nổi tiếng Hà Nội
Phố Phan Đình Phùng, khu phố cổ, Ô Quan Chưởng (ảnh), hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, cầu Long Biên, Nhà thờ Lớn... là những điểm đến không chỉ đẹp mà còn đậm chất Hà Nội, thu hút người dân và khách du lịch từ khắp nơi đến check in. Một vài bức ảnh với những "đạo cụ" mùa thu như cúc họa mi, hoa sữa, cốm, hồng... sẽ giúp bạn lưu giữ được những kỷ niệm khó quên. Ảnh: Vũ Minh Quân
Đạp xe hoặc chạy bộ sáng sớm ở hồ Tây
Dậy sớm chạy bộ hoặc đạp xe quanh hồ Tây trong không khí trong lành sáng mùa thu là thú vui đậm chất Hà Nội. Bạn vẫn có thể thấy hương hoa sữa còn thoang thoảng. Cung đường ven hồ sáng sớm yên bình, ít xe cộ, mang lại cảm giác thư thái, sảng khoái. Đạp xe hay chạy bộ còn là cách tận hưởng những phút "sống chậm" hiếm hoi. Đừng quên ghé vào một hàng bún ốc đặc trưng Hà Nội quanh khu Phủ Tây Hồ để nạp năng lượng cho bữa sáng. Ảnh: Tuấn Anh
Tụ tập gia đình, bạn bè ăn đủ món lẩu
Ăn lẩu vào trời lạnh ở Hà Nội mang lại cảm giác ấm áp và sum vầy vui vẻ. Nồi lẩu riêu, lẩu gà hay một số món lẩu đặc trưng Hà Nội nghi ngút khói, nước dùng đậm đà, kết hợp rau tươi, khiến thực khách vừa ăn vừa xuýt xoa. Quây quần bên bạn bè, người thân, trò chuyện rôm rả giữa không gian ấm cúng, lẩu không chỉ là món ăn mà còn là cách tận hưởng khoảnh khắc mùa thu Hà Nội. Ảnh: Lẩu Việt
Làm bất kỳ điều gì mình thích
Hãy thử làm một điều lâu rồi bạn chưa thể hoặc không có thời gian để làm, chẳng hạn thức dậy muộn, dành thời gian đi xem một bộ phim ở rạp, tự nấu một bữa ăn thật ngon... Khi trời chuyển sang mùa đẹp nhất trong năm, con người dường như muốn sống chậm hơn, quý từng khoảnh khắc cuộc sống và tâm trạng cũng phấn chấn hơn. Ảnh: Mỹ Linh
Tâm Anh