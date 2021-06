10 điều du khách sẽ thấy lạ khi đến Iceland

Người Iceland phát triển ứng dụng The Book of Icelanders giúp họ có thể dễ dàng biết được chàng trai, cô gái mình đang có ý định tìm hiểu có họ hàng, bà con với mình hay không để quyết định tiến tới. Lý do có ứng dụng này vì dân bản địa Iceland rất ít, người nhập cư không nhiều nên có khả năng người dân là anh em họ hàng xa với nhau mà không biết. Đây là một ứng dụng được nhiều du khách đánh giá là hữu ích. Ảnh: Deposit Photos