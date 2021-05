10 điều bình thường ở Mỹ, lạ với khách nước ngoài

Người Mỹ cho nhiều đá vào đồ uống: Khi đến châu Âu, nhiều du khách sẽ thấy các nhà hàng ở đây không bỏ quá nhiều đá vào đồ uống. Nhiều nơi còn không phục vụ đá trừ khi khách yêu cầu. Nhưng tại Mỹ, người dân luôn bỏ rất nhiều đá vào đồ uống. Tâm lý này có thể liên quan đến chủ nghĩa "tối đa" ("more is more") của người Mỹ - lúc nào cũng chỉ muốn thêm mà không bớt, theo Smithsonian. Ảnh: PRI