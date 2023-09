10 diễn viên đáng xem năm 2023

Cara Jade Myers

Cara từng xuất hiện trong series This Is Us (2016-2022) và Rutherford Falls (2021-2022). Sau đó nghệ sĩ tham gia Killers of the Flower Moon của đạo diễn Martin Scorsese, tác phẩm nhận tràng vỗ tay chín phút ở Cannes 2023.

Cara Jade Myers, 38 tuổi, sinh ở Phoenix, Arizona. Thừa hưởng niềm đam mê nghệ thuật từ ông bà, Cara ước mơ trở thành diễn viên và biên kịch. Hiện cô đang phát triển hai kịch bản phim. Ngoài lĩnh vực phim ảnh, nghệ sĩ thành lập CRASH Cares nhằm hỗ trợ người vô gia cư ở Hollywood. Hiện Cara sống ở Los Angeles cùng chồng. Ảnh: Facebook Cara Jade Myers