10 diễn viên có thu nhập cao nhất năm 2025

Ngày 13/3, Forbes công bố top 20 diễn viên Hollywood kiếm tiền nhiều nhất năm qua. Tài tử Adam Sandler, 60 tuổi, đứng đầu với thu nhập 48 triệu USD (đã trừ các phí cho phía đại diện, quản lý, luật sư từ tổng doanh thu 60 triệu USD). Ảnh: AP
Chuyên trang cho biết Adam Sandler là một trong những ngôi sao lớn đầu tiên rút khỏi lĩnh vực phim chiếu rạp từ năm 2014. Sau đó, nghệ sĩ "tìm thấy bến đỗ an toàn" tại Netflix - nơi anh đã ký một thỏa thuận hợp tác "vô song". Mỗi năm, hãng sẽ trả cho anh một khoản hậu hĩnh, không quan trọng các dự án thành công đến đâu. Năm ngoái, anh sản xuất, đóng chính bộ phim Happy Gilmore 2, đồng thời giữ vai phụ trong Jay Kelly - vai diễn giúp anh nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc của Quả Cầu Vàng 2026. Hai tác phẩm đều thuộc Netflix.
Hạng hai thuộc về Tom Cruise, 64 tuổi, với 46 triệu USD (tổng thu nhập là 54 triệu USD). Năm 2025, anh trở lại màn ảnh cùng Mission: Impossible - The Final Reckoning, nối tiếp Mission: Impossible - Dead Reckoning (2023). Theo Forbes, Cruise nhận thù lao thấp hơn trước khi đóng phần mới, đổi lại anh được hưởng một thỏa thuận cực kỳ hiếm: được chia doanh thu phòng vé ngay khi phim ra rạp. Tác phẩm thu về gần 600 triệu USD. Ảnh: Film Magic
Tài tử Mark Wahlberg, 55 tuổi, xếp thứ ba với 44 triệu USD (tổng 58 triệu USD). Những năm qua, sự nghiệp của anh đạt đến đỉnh cao mới khi được các nền tảng trực tuyến săn đón cho các bộ phim hành động. Ảnh: WSJ
Năm ngoái, Wahlberg góp mặt trong The Family Plan 2 của Apple TV và Play Dirty của Prime Video. Với dự án thứ hai, trang tin ước tính anh thu về khoảng 25 triệu USD. Cùng năm, anh tham gia phim kinh phí thấp của đạo diễn Mel Gibson - Flight Risk - và một số tác phẩm khác. Ngoài ra, bản nhạc rap 35 tuổi của Wahlberg - Good Vibrations - mang lại cho anh một khoản tiền lớn mỗi khi nó xuất hiện trong các chương trình truyền hình hoặc phim.
Với 43 triệu USD (tổng 50 triệu USD), Scarlett Johansson, 42 tuổi, đứng thứ tư trong danh sách. Ảnh: InStyle
Theo Forbes, hãng Universal trả trước diễn viên khoảng 20 triệu USD cùng một phần lợi nhuận để cô tham gia Jurassic World: Rebirth. Phim trở thành một trong những dự án ăn khách nhất của năm 2025. Cũng trong năm ngoái, cô ra mắt với vai trò đạo diễn qua tác phẩm Eleanor The Great, đóng The Phoenician Scheme của Wes Anderson. Đây là lần thứ ba cô hợp tác nhà làm phim này.
Giữ hạng năm là Brad Pitt, 63 tuổi, cùng thu nhập 41 triệu USD (tổng 54 triệu USD). Ảnh: AP
Diễn viên có một năm thành công với F1. Theo Forbes, đây là dự án tham vọng nhất của Apple khi hãng không tiếc tiền mời nhà sản xuất Jerry Bruckheimer, đạo diễn Joseph Kosinski và Brad Pitt - ngôi sao có khả năng biến tác phẩm trở thành bom tấn. Apple đồng ý chia lợi nhuận với Pitt từ khoản doanh thu hơn 600 triệu USD tiền vé - một thỏa thuận hiếm có đối với các nền tảng phim. Tác phẩm không chỉ đạt doanh số lớn mà còn nhận đề cử Phim hay nhất Oscar năm nay.
Vị trí thứ sáu thuộc về tài tử kỳ cựu Denzel Washington, 72 tuổi, cùng 38 triệu USD (tổng 42 triệu USD). Ảnh: AP
Phần lớn nguồn thu của nghệ sĩ đến từ Highest 2 Lowest (2025) - bộ phim do Denzel Washington đóng chính, đánh dấu lần thứ năm ông hợp tác đạo diễn Spike Lee. Diễn viên được cho nhận khoảng 35 triệu USD cát-xê. Bên cạnh đó, danh mục phim ảnh với hơn 50 tác phẩm của Washington tiếp tục mang lại cho ông hàng triệu USD mỗi năm.
Diễn viên Jack Black, 57 tuổi, có mức thu cao thứ bảy, kiếm 28 triệu USD (tổng 33 triệu USD) trong năm qua. Ảnh: Instagram/ Jack Black
Forbes cho rằng diễn viên là ngôi sao lớn của thể loại phim thiếu nhi khi dự án năm ngoái của anh - A Minecraft Movie, chuyển thể từ trò chơi điện tử nổi tiếng với trẻ em - thu về gần một tỷ USD. Phim chuẩn bị có phần tiếp theo. Trước đó, Jack Black còn là diễn viên lồng tiếng của hai bộ phim hoạt hình ăn khách Super Mario Bros. và Kung Fu Panda. Cũng trong năm 2025, anh có thêm một khoản thù lao nhờ góp mặt trong phim hành động hài Anaconda (2025) - bản làm lại từ tác phẩm cùng tên năm 1997.
Jason Momoa, 47 tuổi, đứng thứ tám với 28 triệu USD (tổng 33 triệu USD). Anh có một năm thành công nhờ A Minecraft Movie cùng Jack Black và series Chief of Wars của AppleTV. Nếu không quay phim hay dự sự kiện quảng bá, anh đi lưu diễn cùng ban nhạc rock Öof Tatatá khắp Bờ Tây nước Mỹ và Anh. Ảnh: Instagram/ Jason Momoa
Tài tử Daniel Craig, 58 tuổi, xếp hạng chín với 27 triệu USD (tổng 32 triệu USD). Ảnh: AP
Theo Forbes, sau khi Knives Out - phim hài trinh thám xoay quanh thám tử Benoit Blanc do Daniel Craig thủ vai - gây tiếng vang năm 2019, nhiều studio và nền tảng chiếu phim online cạnh tranh gay gắt để giành quyền sản xuất các phần sau. Năm 2021, đạo diễn của phim - Rian Johnson - chọn hợp tác Netflix. Dù không rõ thù lao của cả hai, trang tin cho biết hãng đề nghị một hợp đồng béo bở, đảm bảo Craig và Johnson nhận lương cao để thực hiện hai mùa tiếp theo Glass Onion (2022), Wake Up The Dead Man (2025).
Millie Bobby Brown, 22 tuổi, đứng hạng 10, đồng thời là diễn viên trẻ nhất từng xuất hiện trong danh sách thường niên của Forbes. Ảnh: Instagram/ Millie Bobby Brown
Năm qua, cô bỏ túi 26 triệu USD (tổng 35 triệu USD). Thu nhập của Brown gắn với cơn sốt của series Stranger Things do Netflix sản xuất. Loạt phim từng giúp cô nổi lên như ngôi sao bứt phá. Sau khi mùa năm cũng là phần cuối cùng ra mắt cuối năm 2025, Forbes cho biết Brown nhận một khoản thù lao cao ngất ngưởng. Ngoài ra, cô ký một số thỏa thuận phụ với hãng cho các dự án khác, bao gồm The Electric State (2025) với kinh phí 320 triệu USD.
Những vị trí còn lại trong bảng xếp hạng lần lượt là: John Cena (26 triệu USD), Reese Witherspoon (26 triệu USD), George Clooney (25 triệu USD), Leonardo DiCaprio (25 triệu USD), Rob Mac (23 triệu USD), Chris Pratt (22 triệu USD), Tom Hardy (21 triệu USD), Jennifer Aniston (20 triệu USD), Cameron Diaz (20 triệu USD), Jason Bateman (19 triệu USD).
Phương Thảo (theo Forbes)