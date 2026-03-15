10 diễn viên có thu nhập cao nhất năm 2025

Ngày 13/3, Forbes công bố top 20 diễn viên Hollywood kiếm tiền nhiều nhất năm qua. Tài tử Adam Sandler, 60 tuổi, đứng đầu với thu nhập 48 triệu USD (đã trừ các phí cho phía đại diện, quản lý, luật sư từ tổng doanh thu 60 triệu USD). Ảnh: AP

Chuyên trang cho biết Adam Sandler là một trong những ngôi sao lớn đầu tiên rút khỏi lĩnh vực phim chiếu rạp từ năm 2014. Sau đó, nghệ sĩ "tìm thấy bến đỗ an toàn" tại Netflix - nơi anh đã ký một thỏa thuận hợp tác "vô song". Mỗi năm, hãng sẽ trả cho anh một khoản hậu hĩnh, không quan trọng các dự án thành công đến đâu. Năm ngoái, anh sản xuất, đóng chính bộ phim Happy Gilmore 2, đồng thời giữ vai phụ trong Jay Kelly - vai diễn giúp anh nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc của Quả Cầu Vàng 2026. Hai tác phẩm đều thuộc Netflix.