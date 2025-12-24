10 điểm thưởng thức tiệc đêm Giáng sinh ở Hà Nội và TP HCM

Touché nằm trên tầng 12, đường Nguyễn Trường Tộ, hoạt động theo mô hình brunch, bar, bistro kết hợp. Nhà hàng mở cửa từ 11h đến 23h, cuối tuần và dịp lễ phục vụ đến 24h, với không gian rộng, thiết kế nhiều cửa kính quan sát thành phố từ trên cao.

Thực đơn mang phong cách Âu, đồ uống từ 60.000 đến 125.000 đồng, đồ ăn dao động từ 175.000 đồng mỗi món. Một số lựa chọn phổ biến gồm cá hồi xông khói ăn kèm trứng và sốt, bít tết. Chi phí trung bình cho một bữa ăn dao động từ 600.000 đồng mỗi khách. Ảnh: Touché