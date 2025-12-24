10 điểm thưởng thức tiệc đêm Giáng sinh ở Hà Nội và TP HCM

Touché nằm trên tầng 12, đường Nguyễn Trường Tộ, hoạt động theo mô hình brunch, bar, bistro kết hợp. Nhà hàng mở cửa từ 11h đến 23h, cuối tuần và dịp lễ phục vụ đến 24h, với không gian rộng, thiết kế nhiều cửa kính quan sát thành phố từ trên cao.
Thực đơn mang phong cách Âu, đồ uống từ 60.000 đến 125.000 đồng, đồ ăn dao động từ 175.000 đồng mỗi món. Một số lựa chọn phổ biến gồm cá hồi xông khói ăn kèm trứng và sốt, bít tết. Chi phí trung bình cho một bữa ăn dao động từ 600.000 đồng mỗi khách. Ảnh: Touché
Touché nằm trên tầng 12, đường Nguyễn Trường Tộ, hoạt động theo mô hình brunch, bar, bistro kết hợp. Nhà hàng mở cửa từ 11h đến 23h, cuối tuần và dịp lễ phục vụ đến 24h, với không gian rộng, thiết kế nhiều cửa kính quan sát thành phố từ trên cao.
Thực đơn mang phong cách Âu, đồ uống từ 60.000 đến 125.000 đồng, đồ ăn dao động từ 175.000 đồng mỗi món. Một số lựa chọn phổ biến gồm cá hồi xông khói ăn kèm trứng và sốt, bít tết. Chi phí trung bình cho một bữa ăn dao động từ 600.000 đồng mỗi khách. Ảnh: Touché
ZAO Vietnamese Rooted Eatery nằm ở Ngõ Huế, chuyên phục vụ ẩm thực Việt đương đại. Không gian quán nhỏ, với sức chứa khoảng hơn 20 khách, phù hợp cho buổi hẹn hò Noel thân mật.
Dịp Giáng sinh, nhà hàng có thực đơn riêng 6 món, giá 950.000 đồng. Set ăn có các món nổi bật như bánh bột lọc nhân luơn xông khói kèm gan ngỗng và táo, món chính có bụng cá kiếm nướng ăn cùng gia vị chẩm chéo. Ảnh: ZAO Vietnamese Rooted Eatery
ZAO Vietnamese Rooted Eatery nằm ở Ngõ Huế, chuyên phục vụ ẩm thực Việt đương đại. Không gian quán nhỏ, với sức chứa khoảng hơn 20 khách, phù hợp cho buổi hẹn hò Noel thân mật.
Dịp Giáng sinh, nhà hàng có thực đơn riêng 6 món, giá 950.000 đồng. Set ăn có các món nổi bật như bánh bột lọc nhân luơn xông khói kèm gan ngỗng và táo, món chính có bụng cá kiếm nướng ăn cùng gia vị chẩm chéo. Ảnh: ZAO Vietnamese Rooted Eatery
Feliz, nhà hàng ẩm thực Tây Ban Nha - Địa Trung Hải, nằm trên phố Nam Ngư, quen thuộc với nhiều thực khách yêu thích phong cách ẩm thực châu Âu.
Tối 24/12 và 31/12, nhà hàng áp dụng hai set menu dành cho hai khách, với mức giá 1,59 triệu đồng hoặc 1,95 triệu đồng. Địa điểm phù hợp cho bữa ăn thân mật cùng gia đình hoặc nhóm bạn trong mùa lễ cuối năm. Ảnh: Feliz Modern Tapas Bar
Feliz, nhà hàng ẩm thực Tây Ban Nha - Địa Trung Hải, nằm trên phố Nam Ngư, quen thuộc với nhiều thực khách yêu thích phong cách ẩm thực châu Âu.
Tối 24/12 và 31/12, nhà hàng áp dụng hai set menu dành cho hai khách, với mức giá 1,59 triệu đồng hoặc 1,95 triệu đồng. Địa điểm phù hợp cho bữa ăn thân mật cùng gia đình hoặc nhóm bạn trong mùa lễ cuối năm. Ảnh: Feliz Modern Tapas Bar
Nằm cùng tòa nhà, The Cloud Lounge ở tầng 48 có tiệc trà chiều chủ đề Giáng sinh, phục vụ từ 27/11 đến 30/12, 14h -17h.
Buổi tối, quán có chương trình cocktail theo chủ đề Giáng sinh với những hương vị như Very Berry Christmas hay Under the Mistletoe, giá 350.000 đồng mỗi ly. Địa điểm này phù hợp những buổi tiệc gặp mặt nhóm bạn hoặc cặp đôi. Ảnh: Autograph Collection
Nằm cùng tòa nhà, The Cloud Lounge ở tầng 48 có tiệc trà chiều chủ đề Giáng sinh, phục vụ từ 27/11 đến 30/12, 14h -17h.
Buổi tối, quán có chương trình cocktail theo chủ đề Giáng sinh với những hương vị như Very Berry Christmas hay Under the Mistletoe, giá 350.000 đồng mỗi ly. Địa điểm này phù hợp những buổi tiệc gặp mặt nhóm bạn hoặc cặp đôi. Ảnh: Autograph Collection
Du khách vui chơi Giáng sinh tại khu vực trung tâm TP HCM có thể ghé Café Cardinal, nằm trên tầng 6 của tòa nhà cao 39 tầng, nhìn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi. Không gian địa điểm này được thiết kế theo chủ đề chuyến tàu Orient Express, tái hiện hình ảnh những chuyến tàu hỏa hạng sang gắn với các hành trình xuyên châu Âu từ năm 1883. Ảnh: The Reverie Saigon
Du khách vui chơi Giáng sinh tại khu vực trung tâm TP HCM có thể ghé Café Cardinal, nằm trên tầng 6 của tòa nhà cao 39 tầng, nhìn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi. Không gian địa điểm này được thiết kế theo chủ đề chuyến tàu Orient Express, tái hiện hình ảnh những chuyến tàu hỏa hạng sang gắn với các hành trình xuyên châu Âu từ năm 1883. Ảnh: The Reverie Saigon
Mai Phương