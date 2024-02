10 điểm đến trong nước được yêu thích dịp Tết

Hội An (Quảng Nam)

Hội An với nhiều hoạt động văn hoá, vui chơi trong khu phố cổ là điểm đến hút khách nhất miền Trung. Tổng lượt khách tham quan và lưu trú của Quảng Nam, chủ yếu ở Hội An, ước đạt 305.000 lượt, tăng 35%, trong đó khách quốc tế chiếm gần một phần ba, tăng 42% so với cùng kỳ 2023. Công suất sử dụng phòng khoảng 60-65%. Trên ảnh là phố cổ Hội An mùng 3 Tết (ngày 12/2). Ảnh: Vy Yến