10 điểm đến lý tưởng của phụ nữ

Không chỉ là nơi đáng sống, Na Uy cũng là điểm đến lý tưởng cho các nữ du khách khi chỉ số an toàn ở đây đạt 9,8 điểm.

US News & World Report hàng năm đều công bố danh sách 10 quốc gia tốt nhất dành cho phụ nữ, khảo sát hàng chục nghìn phụ nữ ở 73 quốc gia, vùng lãnh thổ. Danh sách này dựa trên 5 yếu tố: nhân quyền, bình đẳng giới, bình đẳng thu nhập, tiến bộ và an toàn. Đây cũng là những điểm đến lý tưởng dành cho các nữ du khách, khi mức độ an toàn luôn nằm trên thang điểm 9.

Một người phụ nữ đang đạp xe qua trung tâm thành phố Copenhaghen, Đan Mạch. Ảnh: Roland Magnusson/Shutterstock

Quốc gia đứng vị trí số một trong danh sách "những quốc gia tốt nhất dành cho phụ nữ" mà tổ chức này công bố gần đây nhất là Đan Mạch. Bình đẳng giới được chấm 9.6 điểm; an toàn 9.8 điểm; bình đẳng thu nhập 9,2 điểm; tiến bộ 7,9 điểm và nhân quyền 9,8 điểm. Thụy Điển đứng đầu danh sách trong năm 2019, nhưng đã bị tụt xuống hạng hai vào năm 2020. Tuy nhiên, điểm nhân quyền và bình đẳng giới của nước này đạt tối đa, 10. Chỉ số an toàn đối với phụ nữ là 9.

Hà Lan đứng thứ ba khi quyền con người đạt 10 điểm. Na Uy có điểm 10 hoàn hảo về bình đẳng thu nhập. An toàn cũng gần như hoàn hảo, ở mức 9,8. Bình đẳng giới là 8,8 và quốc gia này đưng ở vị trí thứ 4. Canada đứng thứ 5 khi đạt điểm bình đẳng giới 9.3, tuy nhiên bình đẳng thu nhập của nước này giảm từ 7,4 điểm trong năm 2019 xuống còn 7,3 vào 2020. 5 nước còn lại nằm trong danh sách này là: Phần Lan, Thụy Sĩ, New Zealand, Australia và Áo.

Anh Minh (Theo Insider)