10 điểm đến được yêu thích nhất tại Việt Nam năm 2025

Đà Nẵng là điểm đến nội địa được du khách Việt yêu thích nhất năm 2025, tiếp đến là TP HCM và Hà Nội.

Ngày 29/12, ứng dụng cung cấp dịch vụ du lịch Booking.com công bố danh sách 10 điểm đến trong và ngoài nước được khách Việt yêu thích nhất năm 2025, thông qua lượt tìm kiếm và đặt phòng.

Tại thị trường nội địa, khách Việt duy trì sự quan tâm đồng đều đến các đô thị lớn và điểm nghỉ dưỡng, phản ánh nhu cầu khám phá và nghỉ ngơi hoàn toàn. Đà Nẵng là điểm đến được khách Việt yêu thích, được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2025, tiếp đến là TP HCM, Hà Nội. Hai đô thị lớn nhất nước đứng thứ hạng cao nhờ thuận tiện trong kết nối giao thông, nhiều đường bay, theo đánh giá của các chuyên gia du lịch Booking.com.

10 điểm đến nội địa được yêu thích nhất

1. Đà Nẵng 6. Vũng Tàu 2. TP HCM 7. Phú Quốc 3. Hà Nội 8. Hội An 4. Đà Lạt 9. Huế 5. Nha Trang 10. Mũi Né

Các điểm đến ven biển như Nha Trang, Vũng Tàu và Phú Quốc tiếp tục được du khách tìm kiếm cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Hội An, Huế, Đà Lạt và Mũi Né cũng góp mặt trong danh sách, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của du khách đối với các điểm đến giàu giá trị di sản, thiên nhiên nhưng vẫn giữ nhịp sống chậm rãi.

Đà Nẵng lúc hoàng hôn. Ảnh: Booking

Trong Top 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất ở nội địa, Phú Quốc và Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất về lượt tìm kiếm nơi lưu trú so với cùng kỳ năm ngoái, lần lượt tăng 76% và 72%.

Ngoài danh sách Top 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất nội địa, Cam Ranh được coi như điểm đến mới nổi cho du khách Việt, với mức tăng hơn 60% về lượt tìm kiếm, theo sau là Đồng Hới (tăng 58%), Mai Châu (tăng 40%) và Mũi Né (tăng 30%) so với cùng kỳ năm trước.

Đối với du lịch quốc tế, du khách Việt có xu hướng ưu tiên các chuyến đi gần và không quá dài ngày, với 80% các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khi Bangkok, Singapore và Kuala Lumpur giữ vững vị thế nhờ thời gian di chuyển ngắn đi kèm chính sách miễn thị thực, các thành phố như Tokyo và Seoul cũng ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn từ du khách. Đặc biệt, Hong Kong lần đầu lọt vào danh sách 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất với mức tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

10 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất 2025 1. Bangkok 6. Hong Kong 2. Singapore 7. Chiang Mai 3. Kuala Lumpur 8. Đài Bắc 4. Tokyo 9. Paris 5. Seoul 10. Osaka

Theo đánh giá của nhiều du khách, Hong Kong là điểm đến "cũ" nhưng có nhiều sản phẩm du lịch mới hút du khách. Tết Dương lịch 2026, thành phố tổ chức hàng loạt hoạt động, sự kiện chào đón du khách. Chương trình đếm ngược chào năm mới được tổ chức tại phố đi bộ ở đường Chater, kết hợp trình diễn ánh sáng mang tên "Khởi đầu mới - Hy vọng mới" với sự tham gia của dàn nghệ sĩ được người Việt yêu thích như Air Supply, Jay Fung và Cloud Wan.

Các hoạt động giải trí khác trong đêm Giao thừa đón năm mới 2026 cũng diễn ra khắp thành phố như New Year’s Eve Countdown Party Moment tại công viên giải trí Disneyland, buổi hòa nhạc đếm ngược tại Khu văn hóa Tây Cửu Long.

Không khí lễ hội đón năm mới 2026 tại Hong Kong. Ảnh: HKTB

Phương Anh (Theo Booking, HKTB)