10 điểm ăn uống tất niên cho khách nhóm

Với tiêu chí có đầy đủ cả không gian nhỏ và lớn từ 20 người trở lên, phòng riêng, nhiều cơ sở ở khắp Hà Nội, kinh phí cho mỗi người từ 300.000 đồng đến khoảng 500.000 đồng, VnExpress giới thiệu một số địa chỉ thích hợp cho các hội nhóm bạn bè, đồng nghiệp nhân dịp tất niên.
Hẻm Quán
Hẻm là địa chỉ ăn uống được thiết kế với tiêu chí xanh mát, nhiều không gian mở và cả phòng riêng theo yêu cầu, sức chứa hàng chục người. Quán phục vụ đồ ăn Việt ba miền, trong đó đồ miền Nam chiếm chủ đạo với các món như gỏi cổ hũ dừa, cơm cháy và rau củ quả kho quẹt, sake chiên, bánh xèo, bánh khọt, bánh tráng Trảng Bàng, bò hấp trái dừa Bến Tre, đậu hũ khói lửa...
Địa chỉ: Hoàng Cầu, Vũ Phạm Hàm và Chùa Hà, với các không gian trong nhà hoặc sân vườn, có phòng riêng cho các nhóm khách vài chục người.
Bếp Hoa Cuisine
Bếp Hoa Cuisine ở Hà Nội là chuỗi nhà hàng Việt với menu hơn 100 món, trong đó nổi bật là bún chấm gạch cua, mẹt cuốn tổng hợp, các loại salad, lẩu tôm bầu, lẩu riêu, chả cá lăng... Menu còn có nhiều món ăn chơi và đồ uống như trà Oolong, trà nhài, trà đào được đóng chai hàng ngày. Bếp Hoa có góc đồ tráng miệng miễn phí, gồm sữa chua, chè, hoa quả (tùy theo ngày).
Địa chỉ: Nguyễn Tuân, Thể Giao, Trung Hòa, Quang Trung. Không gian quán thường được trang trí theo chủ đề "mùa nào thức nấy" nên thu hút được thực khách thích chụp ảnh.
Bò tơ quán Mộc
Chuỗi nhà hàng hoạt động được hơn 10 năm, có 20 cơ sở khắp các quận huyện ở Hà Nội. Lợi thế của Bò tơ quán Mộc là không gian rộng, có sức chứa lớn, các món ăn truyền thống Việt Nam. Các món nổi tiếng gồm nem bò, bò khô mắc khén, bò tơ tái chanh, bò sốt tiêu đen, bò tiềm thuốc Bắc, thăn bò tươi nhúng lá giang. Ngoài bò chủ đạo, nhà hàng cũng có các món ăn từ gà, lợn để đáp ứng nhu cầu của đa dạng thực khách.
Địa chỉ: Làng Quốc tế Thăng Long, Ngọc Khánh, Nguyễn Thị Định, Nguyên Hồng, Thái Thịnh, Đặng Dung, Hoa Lư.
Quán bia Tự Do
Chuỗi quán ăn và bia Tự Do thích hợp với những nhóm khách có phong cách trẻ trung, thích uống bia. Tuy nhiên, nơi này hơi ồn. Không gian quán mở, một số nơi có phòng riêng cho 20-100 người. Thực đơn hàng trăm món theo phong cách Việt như các loại lẩu (kim chi, ếch, bò, gà, riêu), các loại đồ nướng, hải sản. Nhiều cơ sở áp dụng combo giúp giảm chi phí khi gọi đồ ăn theo nhóm.
Địa chỉ: Nguyễn Văn Huyên, Minh Khai, Yên Lãng, Phó Đức Chính, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tuân, Vinhomes Smart City - Geleximco
Quán Bia Ơi
Chuỗi quán ăn và bia hơi Hà Nội sở hữu không gian đa dạng từ trong nhà, ngoài trời đến phòng riêng, cùng menu đồ ăn thích hợp làm đồ nhắm. Bia Ơi sáng tạo trong không gian, dành cho những người trẻ tuổi, dân văn phòng, tạo sự khác biệt so với các hàng bia hơi bình dân truyền thống. Tùy vào từng cơ sở, Bia Ơi đáp ứng quy mô tiệc sinh nhật, tất niên, họp lớp từ 10 người đến khoảng 100 người với các không gian đa dạng.
Địa chỉ: Lò Đúc, Hồng Tiến, Nguyễn Văn Huyên, Đặng Dung, Vũ Trọng Phụng.
Bánh tráng Phú Cường
Phú Cường khởi đầu với món bánh tráng thịt heo, sau này mở rộng ra nhiều đồ ăn khác nhau, nhưng có đặc điểm chung là đồ ăn Việt, phong phú, cách chế biến phù hợp với nhiều đối tượng thực khách như: lẩu riêu cua, lẩu cháo, lẩu bò, các loại nộm, đồ ăn từ lợn, bò, gà, cá, tôm, mực các món chay. Nhà hàng có hai phân khúc gồm Phú Cường và Phú Cường Premium (cao cấp), các không gian chung rộng rãi hoặc phòng riêng.
Địa chỉ: Nguyên Hồng, Yết Kiêu, Vũ Phạm Hàm, Bà Triệu, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Văn Lương, Lê Đức Thọ, Trần Phú (Hà Đông).
Bánh tráng Giang Mỹ
Cũng giống Phú Cường, chuỗi nhà hàng Giang Mỹ nổi bật với các món bánh tráng cuốn. Ngoài ra, nhà hàng còn có nhiều món đặc sản Việt khác như dê hấp tía tô, cá lăng nướng và các loại lẩu như lẩu cua sông, lẩu Thái tomyum, lẩu ếch măng cay. Giang Mỹ có quầy đồ tráng miệng tự chọn phong phú gồm các loại chè, kem. Không gian tại Giang Mỹ mang phong cách Indochine, kết hợp giữa kiến trúc Pháp và văn hóa Đông Dương, nhiều phòng VIP với diện tích đa dạng.
Địa chỉ: Trần Thái Tông, Nguyễn Cơ Thạch, Tây Sơn, Lê Văn Lương, Chùa Hà, Nguyễn Tuân, Bà Triệu, Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Đạo Thúy.
Sen Maisons
Đây là một trong những chuỗi nhà hàng buffet nổi tiếng và lâu đời tại Hà Nội, được biết đến với phong cách ẩm thực kết hợp Á - Âu, tập trung vào các món hải sản, đồ nướng, với hơn 100 món. Không gian nhà hàng sang trọng, có phòng riêng cho nhóm khoảng 50 khách, nhóm từ 10 đến 20 khách và các không gian chung, phù hợp cho gia đình, nhóm bạn hay đồng nghiệp.
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Thái Tông, Minh Khai.
Bếp Hàng Xóm
Món ăn Việt tại nhà hàng sử dụng những nguyên liệu gần gũi với mọi lứa tuổi như dưa cà, sung, thịt ba chỉ, chân giò, đậu phụ, lòng lợn, các loại rau như ngó sen, ngọn su su, củ quả luộc. Cách chế biến theo truyền thống hoặc biến tấu với các loại gia vị khác nhau để tạo sự mới mẻ. Nhà hàng có không gian chung rộng và nhiều phòng riêng với diện tích khác nhau tùy đối tượng khách.
Địa chỉ: Ngọc Khánh, Tăng Bạt Hổ, Ngoại Giao Đoàn.
Hải sản Biển Đông
Đây là một trong những chuỗi nhà hàng hải sản có giá cả hợp lý ở Hà Nội, menu đa dạng. Tùy theo nhu cầu, thực khách có thể lựa chọn các loại hải sản bình dân cho đến những loại cao cấp như cua Alaska, tôm hùm, bào ngư. Một trong những điểm thu hút của Biển Đông là khu vực bể hải sản tươi sống để khách lựa chọn ngay tại chỗ, giúp món ăn giữ được độ tươi tự nhiên.
Địa chỉ: Trần Thái Tông, Hồng Hà, Minh Khai
