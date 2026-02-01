10 điểm ăn uống tất niên cho khách nhóm

Với tiêu chí có đầy đủ cả không gian nhỏ và lớn từ 20 người trở lên, phòng riêng, nhiều cơ sở ở khắp Hà Nội, kinh phí cho mỗi người từ 300.000 đồng đến khoảng 500.000 đồng, VnExpress giới thiệu một số địa chỉ thích hợp cho các hội nhóm bạn bè, đồng nghiệp nhân dịp tất niên.

Hẻm Quán

Hẻm là địa chỉ ăn uống được thiết kế với tiêu chí xanh mát, nhiều không gian mở và cả phòng riêng theo yêu cầu, sức chứa hàng chục người. Quán phục vụ đồ ăn Việt ba miền, trong đó đồ miền Nam chiếm chủ đạo với các món như gỏi cổ hũ dừa, cơm cháy và rau củ quả kho quẹt, sake chiên, bánh xèo, bánh khọt, bánh tráng Trảng Bàng, bò hấp trái dừa Bến Tre, đậu hũ khói lửa...

Địa chỉ: Hoàng Cầu, Vũ Phạm Hàm và Chùa Hà, với các không gian trong nhà hoặc sân vườn, có phòng riêng cho các nhóm khách vài chục người.