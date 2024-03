10 địa phương có tỷ lệ học sinh vào đại học cao nhất

Bình Dương lần thứ hai dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh vào đại học, còn Sơn La thấp nhất ở tiêu chí này, theo kết quả tuyển sinh đại học 2023.

Thống kê tỷ lệ thí sinh vào đại học năm 2023 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tại Hội nghị tuyển sinh 2024, sáng 15/3. PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, cho biết so với năm 2022, tỷ lệ vào đại học trên tổng số thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp của các địa phương đều tăng.

Top 10 gần như tương tự năm 2022, thay đổi ở một số vị trí. Hưng Yên là cái tên mới, trong khi Hải Phòng rớt khỏi bảng này. Bình Dương tiếp tục dẫn đầu cả nước với tỷ lệ 80,61%, tăng hơn 13%. Đà Nẵng, TP HCM vươn lên lần lượt xếp thứ hai, ba. Hà Nội cũng vượt lên xếp thứ tư, tăng 5 bậc so với năm ngoái.

Thừa Thiên - Huế, địa phương ở vị trí thứ hai năm ngoái tụt ba bậc, xếp vị trí thứ năm.

Nhìn chung, tỷ lệ thí sinh vào đại học của top 10 dao động 63,2-80,6%, tăng 7-13% so với năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, Sơn La là địa phương có tỷ lệ học sinh vào đại học thấp nhất cả nước. Tỉnh này tụt 7 bậc so với năm ngoái, dù tỷ lệ thí sinh vào đại học tăng (2%). Xếp sau Sơn La là Lai Châu, các vị trí còn lại hầu hết thuộc các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc, chỉ duy nhất Quảng Bình ở miền Trung.

10 địa phương có tỷ lệ học sinh vào đại học thấp nhất năm 2023:

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ nhập học cũng tỷ lệ thuận với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Những vùng có tỷ lệ học sinh vào đại học cao đều có điều kiện kinh tế tốt hơn, dẫn đầu là khu vực Đồng bằng sông Hồng (hơn 64,4%), Đông Nam Bộ (hơn 64,2%), Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (gần 52,7%).

Năm 2023, trong khoảng một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, hơn 546.000 em vào đại học, đạt tỷ lệ 53,1%, tăng gần 2% so với năm trước. Như vậy, trung bình cứ 100 em dự thi thì có 53 em vào đại học. So với tổng chỉ tiêu đại học, cao đẳng mầm non là hơn 660.000, tỷ lệ thí sinh nhập học đạt hơn 82%.

Lệ Nguyễn