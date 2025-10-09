10 đại học tốt nhất thế giới năm 2026

Đại học Oxford năm thứ 10 liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới, theo đánh giá của THE.

Tổ chức Times Higher Education (THE) ngày 9/10 công bố bảng xếp hạng đại học năm 2026. Mỹ và Anh tiếp tục thống trị top 10 với các gương mặt quen thuộc, song dao động nhẹ về thứ hạng.

Đại học Oxford và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) giữ vững hai vị trí đầu bảng. Đại học Princeton vươn lên top 3, trong khi Đại học Harvard tụt 2 hạng xuống bậc 5. Đại học Cambridge, Đại học Stanford và Hoàng gia London cùng tăng nhẹ một hạng.

Ở châu Á, Trung Quốc có 5 trường lọt vào top 40, tăng hai so với năm ngoái. Còn Ấn Độ vươn lên xếp thứ hai về số lượng trường được xếp hạng, chỉ sau Mỹ.

Tên trường Quốc gia Xếp hạng 2026 Xếp hạng 2025 Đại học Oxford Anh 1 1 Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) Mỹ 2 2 Đại học Princeton Mỹ =3 4 Đại học Cambridge Anh =3 5 Đại học Harvard Mỹ =5 3 Đại học Stanford Mỹ =5 6 Viện Công nghệ California Mỹ 7 7 Đại học Hoàng Gia London Anh 8 9 Đại học California, Berkeley Mỹ 9 8 Đại học Yale Mỹ 10 10

Bảng xếp hạng năm nay dựa vào 18 chỉ số, thuộc 5 trụ cột, như mọi năm. Trong đó, chất lượng nghiên cứu chiếm trọng số lớn nhất (30%), theo sau là chất lượng giảng dạy (29,5%), môi trường nghiên cứu (29%), tính quốc tế (7,5%), thu nhập và bằng sáng chế (4%).

Năm nay, THE khảo sát và xếp hạng gần 2.200 cơ sở giáo dục đại học từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam có 11 đại diện, tăng 2 so với năm ngoái. Dẫn đầu là Đại học Kinh tế TP HCM (hạng 501-600).

THE là một trong bốn tổ chức xếp hạng đại học có ảnh hưởng lớn, bên cạnh QS, ARWU và US News. Bảng xếp hạng đại học danh tiếng được tổ chức này công bố lần đầu vào năm 2011.

Đại học Oxford. Ảnh: US News

Khánh Linh