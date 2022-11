10 đại học Mỹ nhận nhiều sinh viên nhất

10 đại học nhận sinh viên nhiều nhất nước Mỹ có tổng cộng khoảng 490.000 sinh viên nhập học trong học kỳ mùa thu 2021.

US News & World Report - tổ chức xếp hạng đại học tại Mỹ hôm 15/11 công bố 10 đại học có số lượng tuyển sinh nhiều nhất trong học kỳ mùa thu 2021. Tính trung bình, một trường trong nhóm này chấp nhận khoảng 49.000 sinh viên nhập học. Theo US News & World Report, con số này gấp khoảng 7,8 lần so với số lượng tuyển sinh trung bình của hơn 1.252 đại học toàn nước Mỹ.

4/10 trường của bảng xếp hạng này cũng nằm trong top 100 bảng xếp hạng đại học tốt nhất nước Mỹ, gồm: University of Texas, Austin (vị trí 38), Đại học Ohio State (vị trí 49), Đại học Texas A&M (vị trí 67) và Đại học Pennsylvania State (vị trí 77).

TT Tên trường Số sinh viên (kỳ mùa thu 2021) Xếp hạng ở Mỹ Học phí (USD) 1 Đại học Arizona State 64.176 121 30.592 2 Đại học Central Florida 60.075 137 22.467 3 Đại học Texas A&M 56.723 67 40.087 4 Liberty University 48.135 331-440 24.870 5 Đại học Ohio State 47.106 49 35.019 6 Đại học Quốc tế Florida 46.079 151 18.964 7 Đại học Maryland Global Campus 45.100 133-175 (khu vực bắc Mỹ) 12.336 8 University of Texas, Austin 40.916 38 40.996 9 Đại học Pennsylvania State 40.600 77 36.476 10 Đại học Utah Valley 40.452 90-117 (khu vực tây Mỹ) 17.092

Đại học Arizona State đứng đầu danh sách với 64.700 sinh viên được nhận trong học kỳ mùa thu 2021, tăng gần 20.000 so với kỳ mùa thu 2019. Trường cũng được U.S. News & World Report công nhận là trường đổi mới nhất quốc gia trong học kỳ mùa xuân và mùa hè 2022, vượt qua cả Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Stanford. Học phí của trường với sinh viên quốc tế là 30.592 USD (760 triệu đồng) một năm.

Xếp sau là Đại học Central Floria với 60.075 sinh viên được nhận. Ở vị trí thứ 3 là Đại học Texas A&M, nhận 56.723 sinh viên. Các đại học còn lại đều nhận trên 40.000 sinh viên.

Là trường có vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất nước Mỹ, University of Texas, Austin thu học phí cao nhất với 40.996 USD (khoảng 1 tỷ đồng) cho mỗi năm học. Trong kỳ thu năm 2021, trường nhận vào 40.916 sinh viên. Trong top 10, Đại học Maryland Global Campus có mức học phí rẻ nhất với 12.336 USD (khoảng 306 triệu đồng) một năm học. Vào kỳ thu năm 2021, trường có 45.100 sinh viên theo học.

Khuôn viên Đại học Texas, Austin. Ảnh: University of Texas, Austin

Ngoài ra, US News & World Report cũng tổng hợp các trường đại học có số lượng tuyển sinh thấp nhất. Có khoảng 33 đại học tuyển dưới 500 sinh viên trong kỳ mùa thu 2021, trong đó Đại học Quốc tế Alliant ở California chỉ nhận 178 sinh viên.

Bảng xếp hạng đại học Mỹ được US News & World Report công bố lần đầu năm 1983. Trong các bảng xếp hạng năm nay, tổ chức này sử dụng dữ liệu của hơn 1.850 trường đại học toàn nước Mỹ.

US News & World Report xếp hạng đại học dựa trên các yếu tố sau: Tỷ lệ tốt nghiệp và có việc làm (chiếm 22% tổng điểm), dịch chuyển xã hội (5%), hiệu suất tỷ lệ tốt nghiệp (8%), danh tiếng học thuật bậc cử nhân (20%), nguồn lực cơ sở hàng năm (20%), chất lượng sinh viên (7%), tài chính sinh viên (10%), tỷ lệ đóng góp của cựu sinh viên (3%), nợ sau tốt nghiệp (5%)

Doãn Hũng (Theo US News & World Report)