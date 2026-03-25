10 đại học được khát khao nhất nước Mỹ

Harvard là "đại học trong mơ" của người Mỹ, dù liên tiếp đối mặt với các lệnh cắt giảm ngân sách và kiện tụng.

Tờ CNBC tuần trước công bố kết quả khảo sát "Hy vọng và lo ngại về giáo dục đại học" năm 2026 của tổ chức dịch vụ giáo dục The Princeton Review.

Theo đó, Đại học Harvard trở lại dẫn đầu danh sách những ngôi trường được mơ ước nhất, sau khi để Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) qua mặt vào năm ngoái.

Khối Ivy League - 8 đại học danh giá nhất Mỹ - chiếm một nửa trong top 10. Chỉ hai trường công góp mặt là Đại học Texas-Austin và Michigan-Ann Arbor.

Học phí các trường này năm học 2025-2026 dao động 38.700-72.500 USD (1-1,9 tỷ đồng).

TT Trường Xếp hạng tại Mỹ (theo US News) Học phí (USD/năm) 1 Đại học Harvard 3 59.300 2 Viện Công nghệ Massachusetts 2 66.700 3 Đại học Stanford 4 67.700 4 Đại học Princeton 1 68.100 5 Đại học New York 32 65.000 6 Đại học Yale 5 72.500 7 Đại học Columbia 15 70.200 8 Đại học Pennsylvania 7 65.700 9 Đại học Texas-Austin 30 38.700-46.500 10 Đại học Michigan-Ann Arbor 20 64.000

Harvard vẫn giữ vững vị thế, dù vướng vào cuộc chiến pháp lý kéo dài với chính quyền, dẫn đến bị cắt giảm các khoản tài trợ, theo ông Robert Franek, tổng biên tập của The Princeton Review.

Thực tế, số hồ sơ ứng tuyển vào Harvard vẫn tăng vọt, đẩy tỷ lệ chấp thuận xuống dưới 4%, là mức thấp kỷ lục, giảm mạnh so với hơn 10% của hai thập kỷ trước.

Dù danh tiếng của trường là một ưu tiên, khảo sát trên 9.400 học sinh và phụ huynh cho thấy học phí là tác nhân gây căng thẳng lớn nhất. Tổng chi phí học tập tại một số trường tư danh giá đã tiệm cận 100.000 USD/năm (khoảng 2,5 tỷ đồng), bao gồm học phí, sinh hoạt phí, giáo trình và các khoản phát sinh.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại thị trường lao động, xóa sổ nhiều vị trí thực tập, các gia đình ngày càng thực dụng hơn. Thay vì chọn trường đơn thuần vì danh tiếng, họ bắt đầu tính toán đến tỷ suất lợi nhuận đầu tư (ROI).

Bà Tricia Scarlata, trưởng bộ phận Tiết kiệm giáo dục tại tập đoàn tài chính J.P. Morgan, nhận định phụ huynh đang nhắm đến những bằng cấp mang lại việc làm và thu nhập cao nhất cho con em sau khi ra trường.

"Chọn đại học từng là một lựa chọn mang tính cảm xúc, nhưng giờ đã trở thành một chiến lược tài chính thực sự", ông Franek kết luận.

