10 đại học đào tạo khoa học máy tính tốt nhất thế giới

Đại học Oxford tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng đại học đào tạo ngành khoa học máy tính tốt nhất thế giới năm 2023, trong khi lần đầu tiên có một trường của Đức vào top 10.

Ngày 26/10, tổ chức Times Higher Education (THE) - tổ chức xếp hạng đại học uy tín, có trụ sở tại Anh, đã công bố bảng xếp hạng 10 trường đại học đào tạo ngành Khoa học máy tính tốt nhất thế giới năm 2023. Trong số này, có 5 trường ở Mỹ.

Xếp hạng Tên trường Quốc gia Điểm số Học phí (USD) 1 Đại học Oxford Anh 92,6 51.245 2 Viện công nghệ Massachusetts (MIT) Mỹ 92,4 57.986 3 Đại học Stanford Mỹ 91,8 56.169 4 Viện Kỹ thuật liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) Thuỵ Sĩ 90,8 1.463 5 Đại học Carnegie Mellon Mỹ 90 61.344 6 Đại học Cambridge Anh 89,9 43.197 7 Đại học quốc gia Singapore Singapore 89,2 12.485 8 Đại học California, Berkeley Mỹ 88,7 43.980 9 Đại học Harvard Mỹ 87,8 57.261 10 Đại học Kỹ thuật Munich Đức 86,9 274.4

Đại học Oxford đã luôn đứng đầu bảng xếp hạng trong 5 năm liên tiếp. Năm nay, trường đạt 92,6 điểm, chỉ cách biệt 0,2 điểm so với trường đại học ở vị trí số 2 là Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ. Ở vị trí số ba là Đại học Stanford với 91,8 điểm. So với năm ngoái, trường bị tụt một hạng, đổi chỗ cho MIT.

Xếp ở vị trí thứ 4 là Viện Kỹ thuật Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) với 90,8 điểm. So với năm ngoái, trường vẫn giữ nguyên xếp hạng của mình nhưng tụt mất hai hạng so với năm 2019. Học phí của trường thấp thứ hai trong top 10 với 1.463 USD (khoảng 38 triệu đồng) một năm.

Đại học Carnegie Mellon xếp ở vị trí số 5, đạt 90 điểm và tăng một bậc so với năm ngoái. Đây cũng là trường có mức học phí cao nhất trong top 10 với 61.344 USD một năm (1,5 tỷ đồng). Đại học Cambridge của nước Anh năm nay xếp ở vị trí thứ 6, tụt hai bậc so với năm ngoái.

Đại diện duy nhất đến từ châu Á là Đại học Quốc gia Singapore ở vị trí số 7. Trường đại học này đã liên tục tăng hạng trong 3 năm qua, từ vị trí số 11 năm 2020 rồi vào top 10 năm 2021, xếp thứ 8 năm 2022. Trong top 10, trường có mức học phí thấp thứ ba, thu 12.485 USD (khoảng 310 triệu đồng) một năm.

Xếp thứ 8 là Đại học California, Berkeley. Trường đã giữ được thứ hạng của mình trong suốt nhiều năm qua. Xếp thứ 9 là Đại học Harvard, tụt hai bậc so với năm ngoái.

Đại học Kỹ thuật Munich là đại diện duy nhất của Đức và lần đầu tiên góp mặt trong top 10 sau nhiều năm đứng ở vị trí thứ 14 và 16. Đây cũng là trường có mức học phí rẻ nhất, chỉ vào khoảng 276 USD (hơn 6,8 triệu đồng) một năm nhờ chính sách giáo dục tại nước này.

Bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực của THE dựa trên ba nguồn dữ liệu: kết quả khảo sát do THE thực hiện độc lập, số lượng công bố khoa học trên hệ thống Scopus (hệ thống dữ liệu uy tín trên thế giới, đăng tải tóm tắt và trích dẫn các bài báo khoa học) và dữ liệu do trường đại học cung cấp. Kết quả xếp hạng được đánh giá dựa trên năm nhóm tiêu chí, gồm: Giảng dạy (Teaching), Nghiên cứu (Research), Trích dẫn (Citation), Thu nhập từ chuyển giao công nghệ (Industry income) và Triển vọng quốc tế (International outlook).

Năm nay, Việt Nam có 6 đại diện được xếp hạng ở 7/11 ngành học, trong đó hai ngành vào top 200 thế giới. Hai ngành đó là Khoa học máy tính, Lâm sàng và Sức khỏe, lần lượt tại Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Duy Tân.

Trước đó, trong bảng xếp hạng đại học theo nhóm ngành do tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố hồi tháng 4, Việt Nam có 7 trường, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Tôn Đức Thắng, Duy Tân, Cần Thơ, Kinh tế TP HCM. Thứ hạng cao nhất thuộc về ngành Kỹ thuật - Dầu khí của Đại học Quốc gia TP HCM với vị trí trong top 50-100.

