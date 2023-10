10 đại học đào tạo Khoa học máy tính tốt nhất 2024

Đại học Oxford (Anh) là trường tốt nhất để theo học Khoa học máy tính năm 2024, theo đánh giá của THE.

Tổ chức xếp hạng Times Higher Education (THE) ngày 26/10 công bố bảng xếp hạng các đại học đào tạo ngành Khoa học máy tính tốt nhất năm 2024.

Đại học Oxford (Anh) dẫn đầu bảng xếp hạng năm thứ sáu liên tiếp. Đại học Stanford và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) lần lượt hoán đổi vị trí thứ hai và thứ ba so với năm ngoái. Mỹ áp đảo nhóm 10 trường tốt nhất, với 6 đại diện.

Năm nay, Đại học Hoàng gia London (Anh) và Đại học Princeton (Mỹ) lọt vào top 10, thay thế Đại học Kỹ thuật Munich (Đức) và Đại học Quốc gia Singapore - đại diện duy nhất của châu Á trong top 10 năm ngoái.

Bảng xếp hạng cụ thể như sau:

TT Đại học Điểm Học phí (ước tính) 1 Đại học Oxford (Anh) 98,92 40.000-58.000 USD/năm 2 Đại học Stanford (Mỹ) 96,43 21.000 USD/kỳ 3 Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) 96,24 30.000 USD/kỳ 4 Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) 96 62.000 USD/năm 5 Đại học ETH Zurich (Thụy Sĩ) 95,96 800 USD/kỳ 6 Đại học Harvard (Mỹ) 94,87 54.000 USD/năm 7 Đại học Cambridge (Anh) 94,58 47.000 USD/năm 8 Đại học Hoàng gia London (Anh) 94,49 46.000 USD/năm 9 Đại học Princeton (Mỹ) 93,5 59.710 USD/năm 10 Đại học California, Berkeley (Mỹ) 93,4 48.000 USD/năm

Bảng xếp hạng ngành Khoa học máy tính năm 2024 của THE gồm 1.027 đại học, tăng so với hơn 900 trường năm ngoái. THE xếp hạng các trường theo 18 chỉ số, được phân thành 5 tiêu chí. Trong đó, môi trường nghiên cứu chiếm trọng số lớn nhất (29%), theo sau là chất lượng giảng dạy (28%), chất lượng nghiên cứu (27,5%), tính quốc tế (7,5%), thu nhập và bằng sáng chế công nghiệp (8%).

Để đủ điều kiện được THE xếp hạng, một đại học phải có 500 bài báo khoa học đã được xuất bản trong 5 năm qua và có ít nhất 1% đội ngũ giảng viên hoặc 20 nhân sự dạy môn Khoa học máy tính.

Cử nhân Viện Công nghệ Massachusetts trong lễ tốt nghiệp, hồi tháng 5. Ảnh: Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Năm nay, Việt Nam có 5 trường lọt vào bảng xếp hạng này, gồm trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Duy Tân, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM. Trong đó, trường Đại học Tôn Đức Thắng có vị trí tốt nhất, thuộc top 400.

Times Higher Education là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học uy tín thế giới, bên cạnh Quacquarelli Symonds (QS) và Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU).

Khánh Linh