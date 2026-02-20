10 công việc tốt nhất Mỹ năm 2026

Top 10 công việc tốt nhất ở Mỹ mang lại thu nhập trung bình năm 95.400-226.000 USD (2,4-5,8 tỷ đồng), tỷ lệ tăng trưởng tới năm 2034 khoảng 15-30%.

Tổ chức US News tháng trước công bố bảng xếp hạng những công việc tốt nhất Mỹ năm 2026. Các ngành, nghề thuộc lĩnh vực STEM – khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học - tiếp tục chiếm ưu thế.

Dẫn đầu năm thứ ba liên tiếp là nghề y tá chuyên khoa (hay điều dưỡng thực hành nâng cao). Đây cũng là nghề có tỷ lệ tăng trưởng số lượng việc làm tới năm 2034 mạnh nhất (hơn 40%), lương hấp dẫn (129.200 USD/năm), tỷ lệ thất nghiệp thấp (0,6%). Công việc chính gồm chăm sóc bệnh nhân, khám sức khỏe, phân tích kết quả xét nghiệm và kê đơn thuốc.

Trong top 10, phi công có lương trung bình năm cao nhất, nhưng triển vọng việc làm chỉ tăng trưởng ở mức 3,9%. Có mức lương cao thứ nhì là quản lý công nghệ thông tin (171.200 USD/năm, tương đương 4,4 tỷ đồng).

Tất cả công việc này đều cần ít nhất bằng cử nhân. Ba nghề yêu cầu ứng viên có tối thiểu bằng thạc sĩ đều trong ngành sức khỏe: y tá chuyên khoa, trợ lý bác sĩ và chuyên viên trị liệu ngôn ngữ.

TT Công việc Lương trung bình (USD/năm) Tỷ lệ tăng trưởng tới 2034 1 Y tá chuyên khoa 129.200 40,1% 2 Quản lý tài chính 161.700 14,8% 3 Quản lý công nghệ thông tin 171.200 15,2% 4 Chuyên viên phân tích an ninh thông tin 124.900 28,5% 5 Trợ lý bác sĩ 133.300 20,3% 6 Quản lý dịch vụ y tế và sức khỏe 118.000 23,2% 7 Lập trình viên phần mềm 133.800 15,8% 8 Nhà khoa học dữ liệu 112.600 33,5% 9 Chuyên viên trị liệu ngôn ngữ 95.400 15% 10 Phi công 226.000 3,9%

Xếp hạng của US News dựa trên 5 tiêu chí: triển vọng nghề trong tương lai (30%), tiềm năng thu nhập (25%), tỷ lệ việc làm (20%), sự an toàn và ổn định công việc (15%), và cân bằng giữa công việc và cuộc sống (10%).

Dữ liệu được lấy từ Cục Thống kê Lao động Mỹ.

Sinh viên trường Y Harvard, Mỹ, trong ngày nhập học, tháng 8/2025. Ảnh: Harvard Medical School Fanpage

Khánh Linh