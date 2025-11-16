10 cha con không chung màu áo ĐTQG

Mafuila "Ricky" Mavuba từng là trụ cột của tuyển Zaire (nay là CH Congo), đội bóng gây chú ý tại châu Phi trong những năm 1970-1980. Ông góp mặt ở nhiều kỳ Cup châu Phi và đặc biệt là World Cup 1982 tại Tây Ban Nha - dấu mốc hiếm hoi của bóng đá Zaire trên sân khấu thế giới. Lối chơi mạnh mẽ cùng tinh thần chiến đấu nổi bật giúp Ricky trở thành một trong những gương mặt đáng nhớ của thế hệ ông.

Trái ngược hoàn toàn, con trai ông - Rio Mavuba - sinh ra trên một con thuyền vượt biển khi cha mẹ trốn chạy xung đột. Rio lớn lên tại Pháp, trưởng thành trong màu áo Bordeaux rồi Lille, sớm được đánh giá cao nhờ sự bền bỉ và khả năng hỗ trợ phòng ngự.

Việc được triệu tập lên tuyển Pháp và góp mặt tại World Cup 2014 ở Brazil là phần thưởng xứng đáng cho hành trình đặc biệt đó của anh.