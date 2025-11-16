10 cha con không chung màu áo ĐTQG

Mafuila "Ricky" Mavuba từng là trụ cột của tuyển Zaire (nay là CH Congo), đội bóng gây chú ý tại châu Phi trong những năm 1970-1980. Ông góp mặt ở nhiều kỳ Cup châu Phi và đặc biệt là World Cup 1982 tại Tây Ban Nha - dấu mốc hiếm hoi của bóng đá Zaire trên sân khấu thế giới. Lối chơi mạnh mẽ cùng tinh thần chiến đấu nổi bật giúp Ricky trở thành một trong những gương mặt đáng nhớ của thế hệ ông.
Trái ngược hoàn toàn, con trai ông - Rio Mavuba - sinh ra trên một con thuyền vượt biển khi cha mẹ trốn chạy xung đột. Rio lớn lên tại Pháp, trưởng thành trong màu áo Bordeaux rồi Lille, sớm được đánh giá cao nhờ sự bền bỉ và khả năng hỗ trợ phòng ngự.
Việc được triệu tập lên tuyển Pháp và góp mặt tại World Cup 2014 ở Brazil là phần thưởng xứng đáng cho hành trình đặc biệt đó của anh.
David Johnson từng là tiền đạo nổi bật trong những năm thi đấu tại Anh và khoác áo tuyển Jamaica. Ông được gọi lên tuyển Jamaica ở giai đoạn cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000, đóng góp vào quá trình phát triển của đội tuyển trong thời điểm bóng đá Jamaica vươn mình ra đấu trường quốc tế.
Con trai ông, Brennan Johnson sinh ra tại Nottingham (Anh), mang dòng máu Wales từ mẹ, lớn lên trong hệ thống đào tạo bóng đá Anh và nhanh chóng trở thành một trong những tài năng sáng giá nhất thế hệ mới của Xứ Wales. Sau khi tỏa sáng trong màu áo Nottingham Forest và hiện la Tottenham, Brennan lựa chọn thi đấu cho tuyển Wales, trở thành niềm hy vọng lớn nhất thời hậu Gareth Bale.
Marti Vantolra khoác áo tuyển Tây Ban Nha và tham dự World Cup 1934 ở Ý. Ông là một phần của thế hệ cầu thủ Tây Ban Nha trước Nội chiến, nổi bật nhờ kỹ thuật điêu luyện và tinh thần thi đấu mạnh mẽ trên sân. Tuy nhiên, biến cố chiến tranh đã buộc ông phải rời bỏ quê hương, mở ra một hành trình mới ở đất khách.
Con trai ông, Jose Vantolra, sinh ra tại Mexico sau khi gia đình lưu vong. Lớn lên trong môi trường bóng đá Mexico, José được triệu tập vào tuyển quốc gia và góp mặt tại World Cup 1970. Hành trình của Jose thể hiện một di sản bóng đá nối tiếp từ cha, nhưng lại gắn bó với quốc gia khác - minh chứng cho cách thể thao vượt qua biên giới và lịch sử.
Hồng Duy