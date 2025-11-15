Con trai Buffon tỏa sáng với tuyển U19 CH Czech

CzechLouis Buffon lập hat-trick trong trận U19 CH Czech thắng Azerbaijan 6-1 hôm 12/11.

Louis Buffon chơi chuyên nghiệp và thi đấu năm trận cho U19 CH Czech từ đầu năm 2025. Ảnh: FI

Louis Buffon ghi cả ba bàn trong hiệp hai. Bên cạnh đó, cầu thủ 17 tuổi còn kiến tạo một bàn cho đồng đội, giúp CH Czech khởi đầu thuận lợi ở vòng loại giải U19 châu Âu.

Trận gặp Azerbaijan là trận đầu tiên của Louis cho tuyển U19 tại một giải đấu chính thức. Trước đó, tiền đạo cánh tuổi teen chơi 4 trận giao hữu và không ghi bàn.

U19 CH Czech 6-1 U19 Azerbaijan Diễn biến chính trận U19 CH Czech 6-1 U19 Azerbaijan.

Louis là con của huyền thoại tuyển Italy, thủ môn Gianluigi Buffon và vợ cũ, người mẫu CH Czech, Alena Seredova. "Tôi đã thảo luận với gia đình. Sau đó, cả gia đình quyết định rằng chơi cho CH Czech là lựa chọn tốt nhất cho sự nghiệp và sự phát triển của tôi với tư cách một cầu thủ bóng đá", Louis cho hay.

Thi đấu cho U19 CH Czech, nhưng Louis phát triển sự nghiệp ở quê cha Italy. Mùa trước, cầu thủ trẻ ra mắt CLB Pisa tại Serie B dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Filippo Inzaghi. Mùa này, anh tiếp tục ra mắt Serie A với HLV mới Alberto Gilardino.

Louis Buffon (giữa) cùng mẹ Seredova (áo đen) và em trai David Lee trên khán đài cổ vũ bố Gigi Buffon thi đấu tại World Cup 2014 ở Brazil. Ảnh: fanpage.it

Inzaghi và Gilardino đều là đồng đội cũ của Gianluigi Buffon trong hành trình vô địch World Cup 2006. Bên cạnh Cup Vàng, huyền thoại 47 tuổi còn giành danh hiệu Thủ môn hay nhất giải. Trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng sau đó, Buffon về thứ hai với 124 điểm, chỉ kém Fabio Cannavaro - đồng đội được 173 điểm.

Buffon cũng có sự nghiệp cấp CLB thành công, giành 10 Serie A với Juventus và một Ligue 1 với PSG. Danh hiệu lớn cấp CLB duy nhất mà huyền thoại lỡ hẹn là Champions League, khi thua ba trận chung kết với Juventus vào năm 2003, 2015 và 2017.

Thanh Quý