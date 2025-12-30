Thứ ba, 30/12/2025
Thứ ba, 30/12/2025, 11:55 (GMT+7)

10 cầu thủ vụt sáng thành ngôi sao năm 2025

Rayan Cherki (Man City), Estevao (Chelsea), Desire Doue (PSG) hay Franco Mastantuono (Real Madrid) là những cầu thủ trẻ ghi dấu ấn trong năm 2025.

Hồng Duy

Ảnh: FIFA, Reuters, AP

