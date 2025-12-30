10 cầu thủ vụt sáng thành ngôi sao năm 2025

Estevao (Palmeiras/Chelsea, Brazil). Estevao bắt đầu gây chú ý từ FIFA U17 World Cup Indonesia 2023 tại Indonesia, nơi anh ghi ba bàn và ba kiến tạo sau năm trận.



Sau mùa giải 2024 trưởng thành trong màu áo Palmeiras, Estevao thực sự bùng nổ năm nay, đặc biệt là tại FIFA Club World Cup. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, cầu thủ sinh năm 2007 hoàn tất vụ đầu quân đình đám sang Chelsea và nhanh chóng hòa nhập, ghi bốn bàn trên mọi đấu trường.

Năm bàn trong bốn lần đá chính gần nhất cho tuyển Brazil càng củng cố hình ảnh Estevao như một trong những ngôi sao đang lên của bóng đá thế giới.