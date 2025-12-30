10 cầu thủ vụt sáng thành ngôi sao năm 2025

Estevao (Palmeiras/Chelsea, Brazil). Estevao bắt đầu gây chú ý từ FIFA U17 World Cup Indonesia 2023 tại Indonesia, nơi anh ghi ba bàn và ba kiến tạo sau năm trận.
Sau mùa giải 2024 trưởng thành trong màu áo Palmeiras, Estevao thực sự bùng nổ năm nay, đặc biệt là tại FIFA Club World Cup. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, cầu thủ sinh năm 2007 hoàn tất vụ đầu quân đình đám sang Chelsea và nhanh chóng hòa nhập, ghi bốn bàn trên mọi đấu trường.
Năm bàn trong bốn lần đá chính gần nhất cho tuyển Brazil càng củng cố hình ảnh Estevao như một trong những ngôi sao đang lên của bóng đá thế giới.
Desire Doue (PSG, Pháp). Trong cuộc phỏng vấn với Foot Mercato, huyền thoại bóng đá Pháp Patrick Vieira từng ca ngợi Doue là cầu thủ trẻ hay nhất châu Âu. Và tiền đạo sinh năm 2005 đã chứng minh nhận xét đó bằng những màn trình diễn đột phá ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển.
Ở tuổi 20, Doue góp công lớn giúp PSG trải qua mùa giải lịch sử với sáu danh hiệu trong năm 2025, gồm việc lập cú đúp trong trận thắng Inter Milan 5-0 ở chung kết Champions League. Anh tiếp tục tỏa sáng tại FIFA Club World Cup, nơi được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất giải.
Doue cũng ra mắt tuyển Pháp hồi tháng Ba, và được kỳ vọng sẽ được triệu tập cho World Cup 2026.
Nick Woltemade (Stuttgart/Newcastle, Đức). Woltemade bước tiến vượt bậc trong năm 2025, đặc biệt sau khi chuyển từ Bundesliga sang Ngoại hạng Anh ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thương vụ trị giá 105 triệu USD không chỉ lập kỷ lục bán cầu thủ của Stuttgart mà còn là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Newcastle.
Tiền đạo cao 1,98 m nhanh chóng để lại dấu ấn tại CLB mới nhờ thể hình vượt trội cùng khả năng dứt điểm đa dạng, ghi chín bàn trên mọi đấu trường.
Ở cấp độ đội tuyển, Woltemade ghi bốn bàn sau tám lần khoác áo tuyển Đức, đồng thời trở thành Vua phá lưới giải U21 châu Âu 2025. Phong độ đó giúp anh được kỳ vọng sẽ giữ vai trò mũi nhọn của "Die Mannschaft" tại World Cup 2026.
Myles Lewis-Skelly (Arsenal, Anh). Hậu vệ 19 tuổi trưởng thành từ học viện Arsenal thăng tiến vượt bậc trong năm 2025, chiếm suất đá chính bên hành lang trái không chỉ tại CLB mà còn ở đội tuyển Anh.
Lewis-Skelly gây ấn tượng nhờ khả năng tranh chấp, kỹ thuật và kéo bóng - những yếu tố giúp anh chinh phục cả HLV Thomas Tuchel. Cầu thủ sinh năm 2006 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến bộ trong năm tới, hướng tới mục tiêu góp mặt tại World Cup.
Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid, Tây Ban Nha). Dean Huijsen nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng phòng ngự của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha, dù gần như vô danh trước năm 2025.
Trưởng thành từ lò đào tạo Juventus, trung vệ này gây tiếng vang lớn với mùa giải 2024-2025 ấn tượng trong màu áo Bournemouth, qua đó lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Anh gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào tháng 6 và ra mắt tại FIFA Club World Cup.
Với đà phát triển hiện tại, Huijsen được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội hình Tây Ban Nha tại World Cup 2026.
Nico O’Reilly (Man City, Anh). Nico O’Reilly nổi lên như một phương án chất lượng bên hành lang trái của bóng đá Anh trong năm 2025, bên cạnh Myles Lewis-Skelly. Hậu vệ trẻ người Manchester khẳng định chỗ đứng tại đội một Man City sau khi gây ấn tượng ở các tuyến trẻ.
Phong độ ổn định tại Ngoại hạng Anh và Champions League giúp O’Reilly lọt vào mắt xanh của HLV Thomas Tuchel. Anh chơi tốt trong hai lần ra sân đầu tiên cho tuyển Anh, đều là những chiến thắng 2-0 trước Serbia trên sân nhà và Albania ở vòng loại World Cup 2026. Với đà tiến bộ hiện tại, O’Reilly có nhiều cơ hội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Franco Mastantuono (River Plate/Real Madrid, Argentina). Franco Mastantuono, giống như Estevao, bắt đầu được chú ý từ U17 World Cup 2023 và thực sự vụt sáng trên bản đồ bóng đá thế giới trong năm 2025.
Tiền vệ trẻ tỏa sáng trong màu áo River Plate tại FIFA Club World Cup, dù đại diện Argentina dừng bước từ vòng bảng. Sau đó, Mastantuono tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi gia nhập Real Madrid, nơi HLV Xabi Alonso sớm trao cho anh suất đá chính.
Cầu thủ sinh năm 2007 thuận chân trái, nổi bật với khả năng đọc trận đấu và xử lý kỹ thuật, ra mắt tuyển Argentina vào tháng 6. Tuy nhiên, quá trình phát triển của Mastantuono gần đây chững lại vì chấn thương.
Lennart Karl (Bayern Munich, U21 Đức). Lennart Karl là cầu thủ trẻ nhất trong danh sách này và cũng là một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của bóng đá Đức năm 2025.
Tiền vệ tấn công sinh năm 2008 ra mắt Bayern Munich trong chiến thắng đậm 10-0 trước Auckland City tại FIFA Club World Cup, trước khi dần trở thành gương mặt quen thuộc trong đội hình của "Hùm xám". Dù vẫn đủ điều kiện dự U17 World Cup vào cuối năm, Karl cho thấy sự vượt trội so với lứa tuổi, thể hiện qua ba bàn sau bốn lần ra sân tại Champions League cùng ba pha lập công ở Bundesliga.
Màn trình diễn ấn tượng đó giúp Karl được kỳ vọng sớm được triệu tập và tỏa sáng trong màu áo tuyển Đức.
Rayan Cherki (Lyon/Man City, Pháp). Rayan Cherki từng được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất bóng đá Pháp trong những năm đầu khoác áo Lyon. Tuy nhiên, phải sau sáu mùa giải thi đấu cho đội một, tiền vệ tấn công này mới thực sự khai phá hết tiềm năng và tạo bước đột phá vào đầu năm 2025.
Cherki tìm được nhịp chơi ổn định, tỏa sáng ở cả Ligue 1 lẫn Europa League, đủ để thuyết phục HLV Pep Guardiola đưa anh về Man City. Sau khi ra mắt Man City tại FIFA Club World Cup và có lần đầu khoác áo tuyển Pháp vào tháng 5, Cherki nhanh chóng khẳng định mình tại Ngoại hạng Anh, thiết lập sự ăn ý với Erling Haaland và Phil Foden, qua đó ghi dấu ấn mạnh mẽ trên sân khấu bóng đá thế giới.
Hồng Duy
Ảnh: FIFA, Reuters, AP