10 cầu thủ tuổi teen đắt nhất thế giới

10. Lucas Bergvall (CLB Tottenham, 19 tuổi, trị giá 79 triệu USD). Tiền vệ người Thụy Điển thu hút sự quan tâm của các CLB lớn ngay từ khi còn nhỏ. Đến tháng 2/2024, anh từ chối Barca để gia nhập Tottenham với giá 11 triệu USD vì kỳ vọng có nhiều cơ hội thi đấu hơn.
Đúng như dự tính, anh chơi 45 trận, được CĐV bầu là cầu thủ hay nhất CLB mùa 2024-2025, trước khi chơi 15 trận đầu mùa này. Từ dữ liệu thống kê, CIES khẳng định giá trị chuyển nhượng của Bergvall đã tăng hơn bảy lần so với trước khi đến sân Tottenham Hotspur.
10. Lucas Bergvall (CLB Tottenham, 19 tuổi, trị giá 79 triệu USD). Tiền vệ người Thụy Điển thu hút sự quan tâm của các CLB lớn ngay từ khi còn nhỏ. Đến tháng 2/2024, anh từ chối Barca để gia nhập Tottenham với giá 11 triệu USD vì kỳ vọng có nhiều cơ hội thi đấu hơn.
Đúng như dự tính, anh chơi 45 trận, được CĐV bầu là cầu thủ hay nhất CLB mùa 2024-2025, trước khi chơi 15 trận đầu mùa này. Từ dữ liệu thống kê, CIES khẳng định giá trị chuyển nhượng của Bergvall đã tăng hơn bảy lần so với trước khi đến sân Tottenham Hotspur.
9. Endrick (Real Madrid, 19 tuổi, 85 triệu USD). Sau khi gia nhập Real hè 2024, tiền đạo người Brazil tuột dốc không phanh. Mùa trước, anh chơi 37 trận và ghi 7 bàn, còn đầu mùa này thậm chí mới một lần vào sân.
Nhưng theo CIES, Endrick vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển và tương lai rộng mở. Năm danh hiệu từng giành với Palmeiras và ba bàn trong 14 trận cho tuyển Brazil là bảo chứng cho tài năng. Nếu chịu tới một CLB không quá cạnh tranh, mọi thứ có thể thay đổi với "thần đồng" Brazil.
9. Endrick (Real Madrid, 19 tuổi, 85 triệu USD). Sau khi gia nhập Real hè 2024, tiền đạo người Brazil tuột dốc không phanh. Mùa trước, anh chơi 37 trận và ghi 7 bàn, còn đầu mùa này thậm chí mới một lần vào sân.
Nhưng theo CIES, Endrick vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển và tương lai rộng mở. Năm danh hiệu từng giành với Palmeiras và ba bàn trong 14 trận cho tuyển Brazil là bảo chứng cho tài năng. Nếu chịu tới một CLB không quá cạnh tranh, mọi thứ có thể thay đổi với "thần đồng" Brazil.
8. Geovany Quenda (Sporting, 18 tuổi, 93 triệu USD). Hậu vệ cánh người Quenda tỏa sáng ngay sau khi lên đội một Sporting năm ngoái. Hơn một mùa vừa qua, Quenda chơi 71 trận và ghi 7 bàn, góp công lớn vào chức vô địch Bồ Đào Nha và Cup Quốc gia.
Anh sẽ gia nhập Chelsea vào hè 2026 với mức giá chưa được tiết lộ.
8. Geovany Quenda (Sporting, 18 tuổi, 93 triệu USD). Hậu vệ cánh người Quenda tỏa sáng ngay sau khi lên đội một Sporting năm ngoái. Hơn một mùa vừa qua, Quenda chơi 71 trận và ghi 7 bàn, góp công lớn vào chức vô địch Bồ Đào Nha và Cup Quốc gia.
Anh sẽ gia nhập Chelsea vào hè 2026 với mức giá chưa được tiết lộ.
7. Myles Lewis-Skelly (Arsenal, bên trái, 19 tuổi, 98 triệu USD). Đây là một trong những sản phẩm tốt nhất của học viện Arsenal. Mùa trước, hậu vệ trái người Anh ra mắt đội một khi chưa đầy 18 tuổi. Kể từ đó, anh chơi 51 trận.
Hồi tháng 3/2025, trong trận đầu tiên cho tuyển Anh, Lewis-Skelly còn ghi bàn vào lưới Albania và giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.
7. Myles Lewis-Skelly (Arsenal, bên trái, 19 tuổi, 98 triệu USD). Đây là một trong những sản phẩm tốt nhất của học viện Arsenal. Mùa trước, hậu vệ trái người Anh ra mắt đội một khi chưa đầy 18 tuổi. Kể từ đó, anh chơi 51 trận.
Hồi tháng 3/2025, trong trận đầu tiên cho tuyển Anh, Lewis-Skelly còn ghi bàn vào lưới Albania và giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.
6. Ethan Nwaneri (Arsenal, bên phải, 18 tuổi, 102 triệu USD). Tiếp tục là một sản phẩm xuất sắc của học viện Arsenal. Hồi tháng 9/2022, khi mới 15 tuổi 181 ngày, Nwaneri đã trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Kể từ đó, tiền đạo cánh người Anh chơi 48 trận và ghi 10 bàn, trong đó có 37 trận mùa trước.
6. Ethan Nwaneri (Arsenal, bên phải, 18 tuổi, 102 triệu USD). Tiếp tục là một sản phẩm xuất sắc của học viện Arsenal. Hồi tháng 9/2022, khi mới 15 tuổi 181 ngày, Nwaneri đã trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Kể từ đó, tiền đạo cánh người Anh chơi 48 trận và ghi 10 bàn, trong đó có 37 trận mùa trước.
5. Warren Zaire Emery (PSG, nâng Cup, 19 tuổi, 107 triệu USD). Chưa tròn 20 tuổi, nhưng tiền vệ người Pháp đã sở hữu một loạt kỷ lục tại PSG: cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại Champions League, đá chính tại Ligue 1, đá chính tại Champions League hay ghi bàn. Số trận của tài năng trẻ này tăng dần qua từng mùa, từ 31 lên 43 rồi 55.
HLV Luis Enrique xem Zaire Emery như một trụ cột thay vì phương án thay người. Ở cấp ĐTQG, tiền vệ tuổi teen cũng đã chơi bảy trận và ghi một bàn.
5. Warren Zaire Emery (PSG, nâng Cup, 19 tuổi, 107 triệu USD). Chưa tròn 20 tuổi, nhưng tiền vệ người Pháp đã sở hữu một loạt kỷ lục tại PSG: cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại Champions League, đá chính tại Ligue 1, đá chính tại Champions League hay ghi bàn. Số trận của tài năng trẻ này tăng dần qua từng mùa, từ 31 lên 43 rồi 55.
HLV Luis Enrique xem Zaire Emery như một trụ cột thay vì phương án thay người. Ở cấp ĐTQG, tiền vệ tuổi teen cũng đã chơi bảy trận và ghi một bàn.
4. Franco Manstantuono (Real Madrid, giữa, 18 tuổi, 118 triệu USD). Hồi tháng 1/2024, khi mới 16 tuổi, tiền vệ người Argentina đã ra mắt River Plate. Lối chơi kỹ thuật, chững chạc và tiến bộ liên tục của anh nhanh chóng thu hút các CLB lớn, khiến Real phải chi ra 73 triệu USD để chiêu mộ.
Ở cấp ĐTQG, Mastantuono là cầu thủ trẻ nhất thi đấu, khi mới 17 tuổi 296 ngày.
4. Franco Manstantuono (Real Madrid, giữa, 18 tuổi, 118 triệu USD). Hồi tháng 1/2024, khi mới 16 tuổi, tiền vệ người Argentina đã ra mắt River Plate. Lối chơi kỹ thuật, chững chạc và tiến bộ liên tục của anh nhanh chóng thu hút các CLB lớn, khiến Real phải chi ra 73 triệu USD để chiêu mộ.
Ở cấp ĐTQG, Mastantuono là cầu thủ trẻ nhất thi đấu, khi mới 17 tuổi 296 ngày.
3. Pau Cubarsi (Barca, 18 tuổi, 131 triệu USD). Việc một cầu thủ chưa đầy 17 tuổi ra mắt đội một ở vị trí trung vệ, vị trí gần thủ môn nhất, là một điều hiếm trong bóng đá đỉnh cao. Kể từ trận đầu hồi tháng 1/2024, Cubarsi tiến bộ không ngừng, đã chơi 90 trận cho CLB và 8 trận cho tuyển Tây Ban Nha. Cubarsi đang được so sánh với những trung vệ hàng đầu trong lịch sử Barca.
3. Pau Cubarsi (Barca, 18 tuổi, 131 triệu USD). Việc một cầu thủ chưa đầy 17 tuổi ra mắt đội một ở vị trí trung vệ, vị trí gần thủ môn nhất, là một điều hiếm trong bóng đá đỉnh cao. Kể từ trận đầu hồi tháng 1/2024, Cubarsi tiến bộ không ngừng, đã chơi 90 trận cho CLB và 8 trận cho tuyển Tây Ban Nha. Cubarsi đang được so sánh với những trung vệ hàng đầu trong lịch sử Barca.
2. Estevao (Chelsea, bên phải, 18 tuổi, 137 triệu USD). Đây được xem là tài năng Brazil phát triển tốt nhất thời gian qua. Sau khi ghi 27 bàn trong 83 trận, giúp Palmeiras giành chức vô địch bang Sao Paulo, tiền đạo cánh phải tiếp tục khẳng định bản thân ở nước Anh, với bốn bàn trong 15 trận cho Chelsea. Anh cũng vừa ghi ba bàn cho tuyển Brazil trong hai tháng, gồm cú đúp trong trận giao hữu thắng Hàn Quốc 5-0.
2. Estevao (Chelsea, bên phải, 18 tuổi, 137 triệu USD). Đây được xem là tài năng Brazil phát triển tốt nhất thời gian qua. Sau khi ghi 27 bàn trong 83 trận, giúp Palmeiras giành chức vô địch bang Sao Paulo, tiền đạo cánh phải tiếp tục khẳng định bản thân ở nước Anh, với bốn bàn trong 15 trận cho Chelsea. Anh cũng vừa ghi ba bàn cho tuyển Brazil trong hai tháng, gồm cú đúp trong trận giao hữu thắng Hàn Quốc 5-0.
1. Lamine Yamal (Barca, bên phải, 18 tuổi, 405 triệu USD). Mới 18 tuổi, nhưng tiền đạo cánh người Tây Ban Nha đã trở thành cái tên quen thuộc với người hâm mộ toàn cầu.
Không chỉ khẳng định tài năng bằng những pha xử lý đậm chất kỹ thuật, Yamal còn gặt hái thành công sớm, giành Euro 2024, La Liga, Cup Nhà vua và Siêu Cup Tây Ban Nha 2024-2025. Nếu tiếp tục tiến bộ và tập trung vào bóng đá, anh có thể trở thành một trong những tên tuổi lớn trong lịch sử bóng đá.
1. Lamine Yamal (Barca, bên phải, 18 tuổi, 405 triệu USD). Mới 18 tuổi, nhưng tiền đạo cánh người Tây Ban Nha đã trở thành cái tên quen thuộc với người hâm mộ toàn cầu.
Không chỉ khẳng định tài năng bằng những pha xử lý đậm chất kỹ thuật, Yamal còn gặt hái thành công sớm, giành Euro 2024, La Liga, Cup Nhà vua và Siêu Cup Tây Ban Nha 2024-2025. Nếu tiếp tục tiến bộ và tập trung vào bóng đá, anh có thể trở thành một trong những tên tuổi lớn trong lịch sử bóng đá.
Ngọc Tuấn
Ảnh: Reuters, AFP, Icon Sport