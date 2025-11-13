10 cầu thủ tuổi teen đắt nhất thế giới

10. Lucas Bergvall (CLB Tottenham, 19 tuổi, trị giá 79 triệu USD). Tiền vệ người Thụy Điển thu hút sự quan tâm của các CLB lớn ngay từ khi còn nhỏ. Đến tháng 2/2024, anh từ chối Barca để gia nhập Tottenham với giá 11 triệu USD vì kỳ vọng có nhiều cơ hội thi đấu hơn.

Đúng như dự tính, anh chơi 45 trận, được CĐV bầu là cầu thủ hay nhất CLB mùa 2024-2025, trước khi chơi 15 trận đầu mùa này. Từ dữ liệu thống kê, CIES khẳng định giá trị chuyển nhượng của Bergvall đã tăng hơn bảy lần so với trước khi đến sân Tottenham Hotspur.