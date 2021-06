Đỉnh đảo cao nhất trái đất

Puncak Jaya là đỉnh cao nhất của rặng Jayawijaya nằm trên đảo New Guinea, tỉnh Papua với độ cao 4.884m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi cao nhất châu Đại Dương. Nó cũng là nơi duy nhất du khách có thể nhìn thấy tuyết để chơi đùa ở Indonesia và là đỉnh cao nhất của một hòn đảo trên trái đất. Ảnh: Peaks for prosperity