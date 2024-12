10 bức tranh đắt nhất 2024

Standard Station, Ten-Cent Western Being Torn in Half (1964) do Ed Ruscha sáng tác xếp thứ hai với giá 68,2 triệu USD trong phiên của Christie's New York hồi tháng 11. Tác phẩm phá kỷ lục năm 2019 của Ruscha khi bức Hurting the Word Radio #2 (1964) đạt 52,5 triệu USD.

Theo The Art Newspaper, trong chuyến đi từ Los Angeles đến Oklahoma City vào năm 1962, họa sĩ bị cuốn hút bởi thiết kế của các trạm xăng Standard Oil trên khung cảnh miền Tây nước Mỹ rộng lớn. Sau đó, tác giả thực hiện sáu bức vẽ về trạm xăng, trở thành một trong những sáng tác nổi bật trong sự nghiệp của ông. Standard Station, Ten-Cent Western Being Torn in Half là tác phẩm vẽ trạm xăng đắt giá nhất của Ruscha.

Ed Ruscha 87 tuổi, là họa sĩ, nhà làm phim người Mỹ. Ông gắn liền phong trào nghệ thuật đại chúng, nổi tiếng nhất với cách sử dụng văn bản hài hước, bí ẩn trong các bức tranh của mình. Năm 2001, nghệ sĩ được bầu vào Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn học Mỹ.