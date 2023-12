10.000 người chiêm ngưỡng Ngọ Môn lung linh trong đêm

20h đêm 12/12, hơn 10.000 người dân Huế và du khách đã tập trung về Quảng trường Ngọ Môn theo dõi trình diễn nhạc hiện đại, truyền thống kết hợp ánh sáng 3D tại Ngọ Môn trong "Huế by light - The live show" do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức. Đây là chương trình khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp.