'Bitcoin rớt xuống 20.000 USD thì tắt app ngồi chờ 5 năm'

Bitcoin bất ổn khi chỉ trong một tuần đã thủng mốc 80.000 USD rồi 70.000 USD.

"Tôi thấy có vài người mạnh dạn mua vào Bitcoin lúc giá mới xuống tầm 90.000 USD một Bitcoin, sau đó lại trung bình giá khi đồng tiền này tiếp tục giảm. Không biết đợt này còn trung bình giá nữa không?".

Độc giả nickname thegunner đặt câu hỏi như trên sau khi Bitcoin bị bán tháo, mất nửa giá so với đỉnh. Theo đó, nhà đầu tư toàn cầu bán tháo khiến Bitcoin thủng mốc 70.000 USD vào tối qua, sau đó trượt dài và có thời điểm xuống sát 60.000 USD, giảm 52% so với đỉnh lịch sử.

Độc giả nickname Steve đánh giá: "Bây giờ giá giảm lại càng mua để trung bình giá, vì giá hiện tại tốt hơn mốc 90.000 USD. Chừng nào Bitcoin về 20.000 USD thì tắt app ngồi chờ 5 năm".

Đồ thị Bitcoin trong một tuần qua. Ảnh: Binance

Bitcoin nối dài chuỗi xu hướng giảm với áp lực bán ngày càng mạnh hơn. Tiền số lớn nhất thế giới đối mặt nhiều đợt thanh lý ồ ạt do nhà đầu tư không đủ khả năng duy trì ký quỹ, dẫn đến mất mốc hỗ trợ 70.000 USD vào tối 5/2. Rạng sáng nay, giá tiếp tục trượt dài và có thời điểm chỉ còn 60.074 USD, đánh dấu mức thấp nhất trong gần một năm rưỡi qua.

Độc giả Trần Ngọc Hiển nói: "Đối với giới 'chơi' tài chính, họ kiếm lời bằng việc coin xuống giá... đối với giới đầu tư, họ lỗ khi coin xuống giá. Nhưng theo tôi, Bitcoin vẫn còn hấp dẫn trong mắt nhiều người lắm... thị trường chỉ cần rút tầm 70-80% giá trị cao nhất so với thời đỉnh cao là sẽ chậm lại ngay".

Độc giả nickname thien.phunghuu1989 nhận định: "Bitcoin luôn cần động lượng từ nguồn tiền mới bơm vào liên tục để kéo giá lên. Nên không bao giờ nó có thể kéo mãi được. Hiện tại nó đang rất thiếu lượng nguồn tiền mới bơm vào, nên bắt buộc nó phải reset lại về một mức giá, để một lượng tiền 'điên' sẵn sàng ồ ạt bơm vào".

Hữu Nghị tổng hợp