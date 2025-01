Trong chuyến hành trình chinh phục những vùng đất xa xôi, hiểm trở, việc lựa chọn chiếc xe đồng hành luôn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là dịp du xuân đầu năm bên gia đình. Hàng dài những công nghệ, tính năng điện tử hữu dụng trong cuộc sống nơi đô thị có thể tiềm ẩn nguy cơ khi đi xa, nếu gặp phải những rủi ro ở nơi cách hàng chục km mới có một gara sửa chữa.

Hơn hết, chiếc xe phải phù hợp với nhu cầu, địa hình và điểm đến. Tôi nghĩ vậy, và chọn mẫu bán tải Hilux Adventure cho chuyến hành trình đầu năm.

Ở phiên bản mới nhất, Hilux không thay đổi quá nhiều, vẫn giữ những đường nét thiết kế vuông vức, to lớn và đậm chất nam tính. Bên trong, màn hình giải trí tăng kích thước so với phiên bản cũ, giao diện bắt mắt hơn. Phía dưới màn hình vẫn là hàng loạt nút bấm vật lý to bản, dễ quan sát và tiện sử dụng mỗi khi cần tinh chỉnh hệ thống điều hòa và các chức năng lấy gió. Bên cạnh là núm xoay của hệ thống gài cầu, khóa vi sai, kiểm soát thân xe điện tử VSC, thay đổi chế độ vận hành và cần số rãnh đặc trưng Toyota.