1.000 người tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông

Lúc 8h, tại hội trường Việt Nam Quốc Tự, gần 1.000 tăng ni cùng đứng lên làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Hoạt động do Ủy ban An toàn giao thông TP HCM kết hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM tổ chức.