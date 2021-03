1.000 người tụ tập trước tòa Hong Kong

An ninh được tăng cường khi 1.000 người tụ tập ngoài tòa án Hong Kong, trước phiên xử 47 nhà hoạt động bị truy tố tội âm mưu lật đổ.

"Đây là vụ bắt giam nực cười nhất trong lịch sử Hong Kong", Herbert Chow, 57 tuổi, người đang xếp hàng bên ngoài tòa án và đeo khẩu trang đen, cho biết. "Nhưng tôi tin tưởng hệ thống tư pháp của chúng tôi sẽ khôi phục công lý. Đó là tuyến phòng thủ cuối cùng".

Tòa án Tây Cửu Long hôm nay xét xử 47 nhà hoạt động đối lập, gồm 8 phụ nữ, với cáo buộc "âm mưu lật đổ" theo luật an ninh quốc gia được ban hành năm ngoái. Trong số này có nhà hoạt động Sam Cheung, 27 tuổi, từng tham gia cuộc tranh cử sơ bộ do đảng Dân chủ tổ chức tháng 7 năm ngoái. Đây là một phần trong chiến lược "35 cộng" nhằm tối đa hóa cơ hội của đảng với mục tiêu giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp Hong Kong gồm 70 thành viên.

Đảng Dân chủ tổ chức các cuộc tranh cử sơ bộ tại 5 khu vực bầu cử để xác định ai sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp (Legco) vào tháng 9/2020. Cuộc bầu cử sau đó đã bị hoãn do đại dịch Covid-19.

Cảnh sát đi qua người ủng hộ các nhà hoạt động đối lập bên ngoài tòa án Tây Cửu Long, Hong Kong hôm nay. Ảnh: AFP.

An ninh được thắt chặt bên ngoài tòa án, với khoảng 100 cảnh sát được triển khai. Đây là một trong những cuộc tụ tập lớn nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở thành phố. Người xếp hàng vào tòa án kéo dài vài trăm mét, gần như vòng quanh toàn bộ tòa nhà.

Một số người hô vang "Đấu tranh cho tự do, sát cánh cùng Hong Kong", những khẩu hiệu phổ biến trong các cuộc biểu tình năm 2019. Những người khác giơ ba ngón tay, biểu tượng thường thấy trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính đang diễn ra ở Myanmar.

"Tôi ở đây từ 5h. Chúng tôi thay ca từ hôm qua. Bạn của chúng tôi nằm trong số những người bị truy tố", Kristine, 20 tuổi, cho hay." Tôi muốn nói rằng chúng tôi sẵn sàng hy sinh bản thân vì thành phố của mình".

Một số người ủng hộ giơ các biểu ngữ lớn màu vàng có nội dung: "Hãy thả tất cả tù nhân chính trị ngay bây giờ".

Kwan Chun-sang, ủy viên hội đồng quận, là một trong số hàng chục người cắm trại qua đêm bên ngoài tòa án. "Ngay sau khi cáo buộc được đưa ra hôm qua, tôi quyết định đến và qua đêm ở đây", Kwan nói. "Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ đối với các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ".

Một nhóm nhỏ người biểu tình ủng hộ chính quyền cũng giương cao biểu ngữ hoan nghênh cáo buộc đối với các nhà hoạt động đối lập. "Hãy trừng trị nghiêm khắc những kẻ phản bội, ban hành luật an ninh quốc gia và ném tất cả họ vào tù", theo nội dung một trong những biểu ngữ của họ.

Chiến lược "35 cộng", nếu thành công, sẽ cho phép đảng thành lập một khối hùng mạnh ở Legco để chặn ngân sách, các dự luật và làm tê liệt chính quyền một cách hiệu quả. Cảnh sát nói rằng chiến lược này là hành động lật đổ theo luật an ninh quốc gia Bắc Kinh ban hành tháng 6 năm ngoái, nửa tháng trước khi bầu cử sơ bộ diễn ra.

Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)