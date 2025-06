ZTE nubia và Masscom ra mắt dòng smartphone

Dòng smartphone nubia ra mắt thị trường với ba mẫu A36, A56 và A76, hướng đến người dùng phân khúc tầm trung, hôm 5/6.

Hơn 100 nhà phân phối có mặt tại sự kiện do ZTE nubia và Masscom tổ chức trên du thuyền tại Hạ Long, ra mắt ba mẫu nubia A36, A56 và A76. Theo hãng này, sự kiện có chủ đề "Beyond the Wave" với cảm hứng từ đại dương, nhằm khẳng định vị thế của nubia trong phân khúc smartphone tầm trung tại Việt Nam.

Đại diện ZTE nubia và Masscom tại lễ ra mắt ba dòng sản phẩm mới. Ảnh: Masscom

Dòng máy nubia A36 hướng đến nhóm người dùng học sinh, sinh viên, cần thiết bị dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí. Mẫu máy này có điểm nhấn là màn hình kiểu giọt nước, kích thước 6,75 inch HD+, pin 5000 mAh. A36 sử dụng chip Unisoc T7200, RAM 4GB, mở rộng bộ nhớ ảo đến 8GB, ROM 64GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài 1TB, có wifi băng tần kép 2.4 GHz và 5 GHz, bluetooth 5.2. Máy vận hành trên nền tảng Android 15, có ba màu sắc lựa chọn và thiết kế nhỏ gọn.

Nubia A56 có hai phiên bản RAM 4GB và ROM 64GB hoặc 128GB, có thể mở rộng RAM ảo lên 8GB và thẻ nhớ ngoài 1TB. Camera trước 8 MP phục vụ selfie. Camera sau gồm cảm biến chính 13 MP AF cùng hai cảm biến phụ hỗ trợ chụp ảnh xóa phông. ZTE nubia A56 hỗ trợ wifi băng tần kép 2.4 GHz và 5 GHz, bluetooth 5.2. Dòng máy này có hai lựa chọn màu sắc đen hoặc vàng.

Các dòng sản phẩm mới tại lễ ra mắt. Ảnh: Masscom

Nubia A76 là mẫu nổi bật nhất trong lần ra mắt này, điểm nhấn là camera chính 50MP, vi xử lý Unisoc T7250 tám nhân 1.8 GHz, RAM 4GB mở rộng thêm 8GB qua công nghệ RAM ảo, bộ nhớ trong 128 GB hỗ trợ thẻ nhớ ngoài 1TB. Máy cũng hỗ trợ NFC, Android 15 và pin dung lượng 5000mAh cùng khả năng sạc nhanh. Theo hãng, A76 phù hợp người dùng tìm kiếm thiết bị có thể chụp ảnh đẹp, xử lý đa tác vụ và khả năng lưu trữ lớn.

Dòng máy ZTE nubia A76. Ảnh: Masscom

ZTE nubia đặt mục tiêu dẫn đầu phân khúc tầm trung tại Việt Nam, cân bằng giữa cấu hình, thiết kế và giá cả. Sự kiện ra mắt ba dòng máy mới cũng tạo điểm nhấn trong quan hệ chiến lược giữa ZTE nubia và Masscom Việt Nam, khi hai bên đưa cam kết sản phẩm sẽ tiếp cận đến số đông người dùng, thông qua hệ thống nhà phân phối và dịch vụ hậu mãi rộng rãi.

Các sản phẩm ZTE nubia được phân phối bởi hệ thống Shopee Mall: Nubia Offical Store, Viettel Store, FPTshop, CellphoneS và các cửa hàng điện thoại lớn trên toàn quốc.

(Nguồn: Masscom)