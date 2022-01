ZorbaX và KardiaChain phát hành tác phẩm nghệ thuật NFT

2.500 tác phẩm nghệ thuật do các nghệ sĩ nổi tiếng thiết kế sẽ được ZorbaX và KardiaChain phát hành NFT trên nền tảng Blockchain.

Sự hợp tác của ZorbaX và nền tảng Blockchain KardiaChain nhằm mục tiêu mang đến cho chủ sở hữu NFT những đặc quyền. Trong đó, ZorbaX tạo ra chương trình NFT thành viên độc quyền (NFT exclusive membership).

Cụ thể, ZorbaX sẽ phát hành 2.500 tác phẩm nghệ thuật độc quyền để các thành viên sở hữu vĩnh viễn. 50 tác phẩm nghệ thuật NFT đầu tiên sẽ được phân loại dựa trên phổ màu cảm xúc hướng tới tinh thần cuộc sống vui tươi. Tư cách thành viên ZorbaX sẽ cấp cho chủ sở hữu quyền truy cập không bị ràng buộc vào các cơ hội đầu tư và tiện nghi thuộc ZorbaX bao gồm lounge hạng sang, câu lạc bộ du thuyền, tiệc thử rượu,... Thành viên cũng được hưởng ưu đãi về du lịch nghỉ dưỡng ở khu resort 5 sao Chang Paradise tại Côn Đảo.

ZorbaX ký kết hợp tác cùng nền tảng blockchain KardiaChain. Ảnh: ZorbaX

Mỗi thành viên ZorbaX cũng có quyền biểu quyết ẩn danh tùy vào mức đặc quyền của mình để giúp doanh nghiệp này phát triển. Những chi tiết về đặc quyền thành viên được ghi nhận lại rõ ràng trên blockchain của KardiaChain, người tham gia có thể sử dụng quyền của mình theo cách trung lập nhất.

Với chương trình NFT thành viên đặc quyền của ZorbaX, KardiaChain kỳ vọng sẽ mang đến một sân chơi hoàn toàn mới để kết nối những người có đam mê sưu tầm NFT. Từ đó, họ có thể tận hưởng và trao đổi các lợi ích để có được trải nghiệm phong cách sống phù hợp với giá trị mà NFT tạo ra.

ZorbaX được đặt theo tên của nhân vật Alexis Zorba trong tựa sách "Zorba the Greek" do Nikos Kazantzakis viết. Doanh nghiệp do diễn viên, doanh nhân Chi Bảo sáng lập đặt mục tiêu trở thành công ty tiên phong trong việc mang lại trải nghiệm NFT đặc quyền tại Việt Nam.

Hoài Phương