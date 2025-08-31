Zontes 703F - môtô đường trường giá 168 triệu đồng

Mẫu adventure lắp động cơ gần 700 phân khối nhập từ Trung Quốc, sở hữu camera trước, sau, kính chắn gió chỉnh điện, hai chế độ lái.

Cuối tháng 8, một doanh nghiệp tư nhân ở TP HCM giới thiệu ra thị trường dòng môtô Zontes 703F. Đây là mẫu adventure tầm trung của thương hiệu Trung Quốc.

Zontes 703F sở hữu thiết kế góc cạnh, khoảng sáng gầm lớn (tối thiểu 190 mm), yên cao và tư thế lái thoải mái nhằm phục vụ các hành trình xa trên đường onroad lẫn offroad. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 2.315 x 960 x 1.603 mm, trục cơ sở 1.550 mm. Những thông số này gần tương đương Yamaha Tenere 700 đang bán chính hãng ở Việt Nam.

Tất cả đèn chiếu sáng trên 703F đều là loại LED. Phía đầu xe có thêm hai đèn trợ sáng khi di chuyển trong đêm. Xe có khung bảo vệ gắn sẵn.

Trang bị trên Zontes 703F vượt tầm phân khúc môtô hạng trung từ 700 phân khối trở xuống. Ví dụ như camera hành trình trước, sau. Hình ảnh từ camera hiển thị trên màn hình TFT 6,75 inch trước tay lái. Màn hình này còn kết nối với điện thoại thông minh để người dùng kiểm tra các thông tin về xe, thực hiện nâng cấp phần mềm.

Kính chắn gió của 703F chỉnh điện, tay lái có sưởi, đèn khẩn cấp hazard. Bình xăng trên xe dung tích 22 lít, yên cao 830 mm.

"Dàn chân" của Zontes 703F trang bị phuộc Marzocchi có thể điều chỉnh độ đàn hồi kiểu USD phía trước và monoshock phía sau. Vành bánh trước 19 inch kèm phanh đĩa kép, vành bánh sau 17 inch kèm phanh đĩa đơn. Tất cả đều có chức năng chống bó cứng phanh ABS.

Cung cấp sức mạnh cho 703F là động cơ 3 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch, công suất 93,8 mã lực, mô-men xoắn 76 Nm. Xe có hai chế độ lái: Comfort và Sport. Đi cùng là công nghệ hỗ trợ kiểm soát lực kéo, sang số nhanh hai chiều.

Tại Việt Nam, Zontes 703F là lựa chọn khác bên cạnh dòng CF Moto 700MT cũng nhập tư nhân, giá hơn 160 triệu đồng, hoặc một số dòng bán chính hãng như Yamaha Tenere 700 (399 triệu đồng), Triumph Tiger Sport 660 (299 triệu đồng), Kawasaki Versys 650 (245 triệu đồng).

So với các đối thủ Nhật, châu Âu, Zontes 703F có dung tích động cơ lớn hơn, công suất và công nghệ cũng nhỉnh hơn. Điểm bất lợi là nhận diện thương hiệu còn yếu và chất lượng chưa có thời gian nhiều để kiểm chứng ở Việt Nam.

Phạm Trung