Zontes 368G - xe ga đường trường giá 138 triệu đồng

Mẫu xe có kiểu dáng khá giống Honda ADV 350, nhập khẩu Trung Quốc, trang bị camera trước, sau, động cơ 368 phân khối.

Cuối tháng 8, một doanh nghiệp tư nhân ở TP HCM bán ra lô xe Zontes 368G với giá 138 triệu đồng chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Đây là mẫu xe ga đa dụng, phong cách adventure, hướng đến nhóm khách ưa thích di chuyển hành trình xa lẫn đi hàng ngày trong phố.

Phong cách tạo hình của Zontes 368G khá tương đồng Honda ADV 350. Về kích thước, mẫu xe của thương hiệu Trung Quốc lớn hơn ADV 350 đôi chút. 368G sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt 2.230 x 925 x 1.370 mm, trục cơ sở 1.560 mm.

Thiết kế Zontes 368G hầm hố, yên cao 770-795 mm, phân tầng cho hai người. Phần kính chắn gió phía trước có thể điều chỉnh (cơ) 5 vị trí. Xe trang bị sẵn khung bảo vệ thân, đèn trợ sáng phía trước.

Điểm nhấn trên mẫu xe ga của Zontes là camera hành trình trước và sau, trang bị hiếm có trên các đối thủ cùng phân khúc. Hình ảnh từ camera hiển thị trên màn hình TFT kích thước 8 inch. Màn hình này cho phép kết nối điện thoại, hỗ trợ chỉ đường. Thông qua ứng dụng của nhà sản xuất, chủ xe theo dõi các thông tin về xe, lịch bảo dưỡng...

Tất cả đèn chiếu sáng trên Zontes 368G là loại LED. Riêng đèn pha có dải định vị ban ngày kiểu chữ V. Xe trang bị vành căm 17 inch bánh trước và 14 inch bánh sau. Phần tay lái có tính năng sấy và ốp bảo vệ khi di chuyển trên đường xấu.

Mẫu xe ga 368G có cốp xe rộng, chứa đủ hai mũ bảo hiểm fullface. Dưới tay lái là hộc chứa đồ nhỏ kèm các cổng sạc Type A, Type C cho các thiết bị di động. Bình xăng dung tích 17,1 lít.

Hệ thống giảm xóc của 368G gồm phuộc USD phía trước và lò xo đôi phía sau (có bình dầu rời). Phanh đĩa đơn cho cả hai bánh cùng hệ thống chống bó cứng phanh (ABS).

Zontes 368G trang bị động cơ SOHC dung tích 368 phân khối, làm mát bằng dung dịch, công suất 38,2 mã lực, mô-men xoắn 40 Nm, hộp số vô cấp CVT.

Phục vụ nhu cầu off-road nhẹ, mẫu xe Trung Quốc có ốp bảo vệ động cơ. Khoảng sáng gầm khá lớn, 155-180 mm. Ngoài ABS, xe còn có kiểm soát lực kéo, cảnh báo áp suất lốp.

So với những mẫu Honda ADV 350 nhập tư nhân về nước trước đây có giá khoảng 250-300 triệu đồng tùy thời điểm, Zontes 368G có giá thấp hơn phân nửa dù kích thước, động cơ và công nghệ nhỉnh hơn. Mẫu xe ga Trung Quốc hướng đến những khách không đặt nặng yếu tố thương hiệu, thích trải nghiệm mới, xe nhiều công nghệ.

Phạm Trung