Zippo ra mắt phiên bản kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Mẫu A80S là thiết kế nổi bật nhất bộ sưu tập, nhấn vào ngôi sao vàng năm cánh, được nâng đỡ bởi hai nhành lúa uốn cong - biểu tượng cho hòa bình, thịnh vượng và khát vọng vươn lên. Bên dưới là hình ảnh cách điệu lễ đài tại Quảng trường Ba Đình - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Mẫu A80A đậm dấu ấn lễ kỷ niệm 80 năm ngày 2/9. Hai cột mốc 1945-2025 hiện diện như nhịp cầu nối quá khứ và hiện tại, gợi nhắc tám thập niên oai hùng đã qua.
Ngay trung tâm, hình ảnh chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong tư thế hiên ngang - vững chãi, ánh mắt cương nghị, dáng đứng kiêu hùng - hiện thân cho ý chí kiên cường và sức mạnh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Theo đại diện thương hiệu, tất cả chi tiết hòa quyện cùng chữ "80 năm Quốc khánh", không chỉ là dấu mốc thời gian, mà còn là tráng ca tôn vinh tinh thần dân tộc, tri ân thế hệ đi trước đã đổ máu, mồ hôi cho hòa bình hôm nay.
Ngoài ra, phiên bản đặc biệt còn khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn trong tiếng cờ bay phấp phới, cùng câu nói bất hủ "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".
Sản phẩm làm từ chất liệu đồng cao cấp, nhấn vào lớp hoàn thiện màu vàng, đảm bảo độ bền và vẻ ngoài sang trọng.
Không chỉ chú trọng sản phẩm, hộp đựng cũng được thiết kế như một phần câu chuyện. Nền đen phủ hiệu ứng hạt mịn tạo cảm giác chắc chắn khi cầm, chống trầy xước hiệu quả. Nắp hộp nổi bật với hình ảnh ngôi sao vàng và vòng nguyệt quế - biểu tượng chiến thắng. Dòng chữ "80 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2025)" nổi bật trên nền cờ đỏ tung bay, gợi khí thế hào hùng của ngày độc lập.
Đại diện thương hiệu cho biết bộ sưu tập Zippo kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 không đơn thuần là bật lửa, mà còn là "chứng nhân lịch sử thu nhỏ", lưu giữ tinh thần dân tộc và niềm tự hào Việt Nam. "Đây là món quà giá trị cho ai trân trọng lịch sử và yêu mến Zippo", người đại diện nói.
Vạn Phát
Ảnh: Zippo