Zippo ra mắt phiên bản kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II

Zippo là thương hiệu lâu đời của Mỹ, thành lập năm 1932. Sau 93 năm phát triển, hãng có mặt ở hơn 160 quốc gia, hơn 700 triệu bật lửa xuất xưởng. Thương hiệu ra mắt thị trường Việt từ năm 1999. Xem tiết tại

.