Zippo ra mắt phiên bản kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II

Phiên bản Zippo 1941 Replica được chế tác từ thép nguyên khối, tái hiện tinh thần bền bỉ của những chiếc bật lửa từng đồng hành lính Mỹ trong Thế chiến thứ II. Phần thân nổi bật với hoa văn khắc laser, vừa tạo dấu ấn độc đáo, gợi nhắc một giai đoạn lịch sử đáng nhớ, vừa tôn vinh giá trị sưu tầm lâu dài.
Lấy cảm hứng từ lớp phủ Black Crackle - vốn là biểu tượng gắn liền Zippo trong thế kỷ trước, thương hiệu tiếp tục nghiên cứu, phát triển phiên bản màu xanh quân đội với hiệu ứng crackle đặc biệt.
"Sự kết hợp giữa lớp phủ mới và kỹ nghệ chế tác truyền thống phần nào cho thấy sức sáng tạo không ngừng của Zippo, đồng thời thể hiện nỗ lực đưa lịch sử và di sản thương hiệu vào từng sản phẩm", đại diện nhà sản xuất nói.
Nhằm tôn vinh tính độc bản và giá trị lịch sử, mỗi chiếc bật lửa trong 9.000 bản phát hành toàn cầu đều khắc laser số thứ tự ở mặt sau.
Ở phần đáy, Zippo tái hiện nguyên bản logo đặc trưng của giai đoạn lịch sử, kèm ký hiệu vỏ thép nguyên khối. "Những dấu ấn này không chỉ khẳng định độ bền chắc của sản phẩm, mà còn trở thành chứng tích sống động", đại diện thương hiệu lý giải.
Dòng Zippo 1941 Replica được đặt trong hộp thiết kế theo phong cách quân đội, tái hiện chủ đề kỷ niệm 80 năm chiến thắng châu Âu (VE Day) và chiến thắng Nhật Bản (VJ Day).
Sản phẩm đã có mặt tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu sưu tầm của tín đồ Zippo Việt.
Đông Vệ
Ảnh: Zippo
